Атака по Києву / © Getty Images

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Україна знову не отримала від США попередження про балістичну атаку по Києву.

Про це пише кореспондент RFE/RL у Вашингтоні Алекс Рафоглу.

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«Знову не було жодного попереднього сповіщення щодо балістичної атаки на Київ, що щойно сталася», — сказали джерела журналіста.

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Цю інформацію підтверджує і Bloomberg.

Атака по Києву — що відомо

Росіяни запустили балістику по Києву ввечері 18 жовтня та поцілили в медцентр. Є влучання у 25-поверховий житловий будинок у Солом’янському районі, а також пошкодження медичного закладу та інфраструктури метро «червоної» лінії. Відомо, що загинула 21-річна дівчина, постраждали три людини.

Це вже не перший подібний випадок за останній час. Раніше Президент України Володимир Зеленський зазначав, що під час атак 12 та 13 жовтня балістика також летіла на Київ без попередніх сигналів від союзників. У Повітряних силах пізніше уточнили, що сповіщення були відсутні перед першою хвилею ворожого удару.

Напередодні Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати Америки відновили обмін розвідувальними даними з Україною після перерви.

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Зазначимо, адміністрація президента США Дональда Трампа попереджала про можливе припинення обміну розвідувальними даними, якщо Україна не зупинить удари по російських нафтопереробних заводах.

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