Над Украиной заметили три пассажирских самолета: куда летели

Эксперт объяснил странную фиксацию авиалайнеров и какой была для них опасность.

В небе над Украиной снова заметили пассажирские самолеты. На этот раз Flightradar24 зафиксировал сразу три авиалайнера, якобы пролетавших над территорией Закарпатской области, возле Ужгорода.

Самолеты были замечены сервисом по отслеживанию авиационного движения вечером, 6 декабря.

Три пассажирских самолета

Если верить данным радара, самолеты некоторое время находились в закрытом воздушном пространстве Украины над Закарпатской областью, а затем срочно изменили курс и продолжили движение над территорией Румынии.

Речь идет о:

Airbus A330 компании Finnair, следовавшего рейсом FIN121 из Хельсинки в Дели.

Airbus A321 компании Wizz Air, выполнявший рейс W67950 из Риги в Кутаиси.

Airbus A350 компании Finnair, летевший рейсом FIN41 из Хельсинки в Сеул.

Пассажирские самолеты пролетают рядом с границей Украины/карта Flightradar24

ТСН.ua поинтересовался у авиационного эксперта, действительно ли пассажирские самолеты могли попасть в закрытое воздушное пространство Украины и по каким причинам это могло произойти.

Попали под действие РЭБ?

По мнению авиационного эксперта Валерия Романенко, самолеты могли попасть в воздушное пространство Украины из-за активной работы систем РЭБ, которые наши военные задействовали из-за высокой угрозы вражеского налета.

А это, в свою очередь, могло повлиять на работу навигационных систем самолетов, из-за чего они по ошибке попали в воздушное пространство Украины.

"Flightradar очень изредка ошибается. Он получает информацию не только из транспондеров на самолетах, постоянно транслирующих сигнал об их местонахождении в воздушном пространстве, но еще и из американской системы наблюдения за воздушным движением. Поэтому залететь в воздушное пространство Украины пассажирские самолеты могли, вероятно, из-за того, что были активно задействованы средства РЭБ, авиалайнеры могли попасть в зону их действия и на определенный период времени отклониться от маршрута", – объясняет ТСН.ua Валерий Романенко.

Также подобное теоретически могло произойти из-за плохих погодных условий. Если в регионе бушевала непогода, то пилоты могли запросить разрешение на пролет по украинской территории.

Была высокая опасность

Валерий Романенко больше склоняется к версии, что на полет трех самолетов, вероятно, могло повлиять именно наша РЭБ "Покрова".

"Попадание самолетов в воздушное пространство другого государства это очень неприятный момент для экипажей, потому что их просто могли бы сбить. Особенно над Украиной, во время вражеского налета. Ведь времени разбираться, что именно летит у ПВО не будет, потому что вражеские дроны и крылатые ракеты атакуют наши города с востока, севера, запада и юга. С любой стороны могут лететь, развернуться и атаковать выбранный объект. Уже были случаи, когда в этот регион залетали вражеские крылатые ракеты и "Шахеды" через Румынию и Молдову. Поэтому момент для этих самолетов был достаточно опасен", – отмечает Валерий Романенко.

Эксперт добавляет, что в этом случае наша ПВО сработала профессионально, а не как российская или иранская, где сначала запускают ракеты, и только потом разбираются, по чему именно.

Ранее ТСН.ua рассказывал, что в небе над Украиной заметили пассажирский самолет из России: куда летел и что это значит.

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