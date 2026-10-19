Чи попередили США Україну про балістичний удар: відповідь Повітряних сил

Чи попередили США Україну про балістичний удар / © ТСН

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Українські радіолокаційні системи здатні самостійно фіксувати балістичні цілі, навіть якщо від міжнародних партнерів не надходило попередньо сповіщення. Яка ситуація склалася під час сьогоднішнього російського ракетного удару та чи повідомили Україну партнери зі США про загрозу.

Про це в ефірі «Ранок.LIVE» розповів начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Чи попередили США Україну про балістичний удар сьогодні вночі

За словами Ігната, під час ворожого удару орієнтовно о 23:00 18 жовтня українська ППО власними силами виявила балістику без попередження від союзників.

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«Наші фахівці, які працюють разом з нашими партнерами американськими, з’ясовують причини, в чому саме причина, що інформація не поступила», — додав Ігнат.

Речник Повітряних сил додав, що вже під час наступної хвилі загрози — приблизно о третій годині ночі — сповіщення від партнерів надійшло. Втім, специфіка балістичного озброєння залишає мінімум часу для реагування.

У таких умовах затримка між виявленням і безпосередніми прильотами є критично малою, через що в деяких куточках Києва сигнал повітряної тривоги лунав фактично одночасно з вибухами або навіть після них.

«Якщо в нас є заздалегідь ця інформація, за декілька хвилин, за 5, — то, звісно, що це добре. А інколи вона є дуже пізно».

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Українські військові мають усі необхідні технічні можливості для того, аби помічати ворожі ракети власними силами. Водночас Ігнат закликав українців не ігнорувати небезпеку й використовувати кілька альтернативних каналів сповіщення, оскільки ризик повторних швидкісних ударів залишається високим.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: НАЖИВО З КИЄВА з ЕПІЦЕНТРУ ПРИЛЬОТУ БАЛІСТИКИ! Ігнат шокував подробицями удару

Наслідки масованої атаки на Україну 19 жовтня

У ніч на 19 жовтня та вранці російські війська здійснили масований комбінований удар по Україні, застосувавши балістичні та крилаті ракети, а також 269 БпЛА різних типів. Повітряні сили ЗСУ повідомили про збиття або подавлення 247 повітряних цілей — 4 ракет та 243 дронів. Влучання зафіксовано на 25 локаціях, ще на 8 об’єктах впали уламки.

У Києві внаслідок балістичного удару пошкоджено цивільну інфраструктуру в трьох районах. У Деснянському районі зруйновано фасад триповерхової нежитлової будівлі та пошкоджено медцентр, де загинула 21-річна дівчина. У Солом’янському та Дніпровському районах уламки влучили в нежитлову забудову й житлову 25-поверхівку, де дістали поранень троє людей. Також уламки пошкодили колії та кабельну мережу наземної інфраструктури метро на лівому березі, через що рух червоною лінією обмежили до станції «Дарниця».

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На Київщині під удар потрапили Бучанський та Вишгородський райони. В Ірпені балістичні ракети поцілили в житловий сектор і промзону: поранення дістали 6 цивільних, з яких 3 дітей, ще 3 людини вважаються зниклими безвісти під завалами. Зруйновано та пошкоджено 11 приватних будинків, багатоповерхівки, складські приміщення й автівки. Через наслідки обстрілу навчання в закладах освіти Ірпеня перевели в онлайн-формат.

У Дніпрі сили ППО знищили 21 безпілотник над областю, проте внаслідок влучань зруйновано 3 приватні оселі та пошкоджено ще щонайменше 3 будинки й місцеву інфраструктуру. Госпіталізовано 84-річну жінку в стані середньої тяжкості.

У Рівненській області через атаки пошкоджено декілька об’єктів цивільної інфраструктури, поранення дістали дві жінки. Обстріли спричинили серйозні проблеми з електропостачанням і масові знеструмлення у регіоні, найбільше — у Рівненському районі.

У Львівській області вранці ППО знищила ворожий безпілотник поблизу обласного центру. Його уламки впали на приватну територію в селі Зубра Львівського району, пошкодивши 6 житлових будинків і 6 автомобілів.

Також росіяни завдали удару чотирма керованими авіабомбами по селищу Кушугум Запорізької області. Внаслідок атаки загинув 57-річний чоловік, пошкоджень зазнали розташовані поруч приватні будинки.

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