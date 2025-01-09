Що примусить Росію до миру: Зеленський відповів

Розгортання іноземного контингенту на території Україні - один з найкращих інструментів, щоб примусити агресорку РФ до миру.

Про це заявив під час "Рамштайну" український президент Володимир Зеленський.

Він наголошує, російський диктатор Володимир Путін лише подвоює свою агресію. Це доводить співпраця з КНДР. "Фюрер" хоче повністю знищити Україну, висловився Зеленський. Саме тому варто шукати інструменти, які допоможуть цього уникнути.

"Один із таких інструментів — розміщення контингентів партнерів в Україні. Давайте будемо більш практичними, щоб зробити це можливим. І ми почули сигнали з Великої Британії - на підтримку цього. Ми повинні бути сміливими, і ми повинні запропонувати справді сильні інструменти", - звернувся президент України до союзників.

За словами Зеленського, російські погрози виявилися блефом — після того, як ЗСУ зайшли до Курської області і здійснили низку успішних операцій.