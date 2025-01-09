"Фюрер" не хочет, чтобы война прекращалась. Он удваивает агрессию.

Развертывание иностранного контингента на территории Украины – один из лучших инструментов, чтобы принудить агрессора РФ к миру.

Об этом заявил во время "Рамштайна" украинский президент Владимир Зеленский.

Он отмечает, что российский диктатор Владимир Путин лишь удваивает свою агрессию. Это доказывает сотрудничество с КНДР. "Фюрер" хочет полностью уничтожить Украину, сказал Зеленский. Именно поэтому следует искать инструменты, которые помогут этого избежать.

"Один из таких инструментов – размещение контингентов партнеров в Украине. Давайте будем более практичными, чтобы сделать это возможным. И мы услышали сигналы из Великобритании в поддержку этого. Мы должны быть смелыми и мы должны предложить действительно сильные инструменты", – обратился. президент Украины к союзникам.

По словам Зеленского, российские угрозы оказались блефом после того, как ВСУ зашли в Курскую область и совершили ряд успешных операций.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Курская операция, начатая ВСУ в августе 2024 года, стала одной из главных побед не только в прошлом году, а и в течение всей войны. Чтобы противостоять Украине, российское командование отозвало с фронта почти 60 тысяч военных.

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