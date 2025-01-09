Зеленский назвал событие, ставшее одной из побед в войне с РФ

Операция на территории России продолжается с августа 2024 года.
Курская операция, которую ВСУ начали в августе 2024-го, стала одной из главных побед не только в прошлом году, а в течение всей войны.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время заседания в формате "Рамштайн".
Глава государства подчеркнул, чтобы противостоять Украине, российское командование взыскало с фронта почти 60 тысяч военных.
"Многие российские угрозы и смелые претензии оказались блефом — особенно после перемещения украинцев в Курскую область. Я уверен, что еще больше их угроз окажется блефом, если мы все вместе будем работать еще больше, чтобы подтолкнуть Россию к миру", — подчеркнул Зеленский.
Он напомнил о том, что 6 января прошло пять месяцев после начала Курской операции. Украинские войска продолжают удерживать буферную зону на территории России.
Напомним, в РФ паника из-за нового наступления ВСУ возле Курска. Эта операция на территории страны-агрессорки продемонстрировала высокую эффективность украинской армии в формировании новой стратегии войны.