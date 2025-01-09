Операция на территории России продолжается с августа 2024 года.

Курская операция, которую ВСУ начали в августе 2024-го, стала одной из главных побед не только в прошлом году, а в течение всей войны.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время заседания в формате "Рамштайн".

Глава государства подчеркнул, чтобы противостоять Украине, российское командование взыскало с фронта почти 60 тысяч военных.

"Многие российские угрозы и смелые претензии оказались блефом — особенно после перемещения украинцев в Курскую область. Я уверен, что еще больше их угроз окажется блефом, если мы все вместе будем работать еще больше, чтобы подтолкнуть Россию к миру", — подчеркнул Зеленский.

Он напомнил о том, что 6 января прошло пять месяцев после начала Курской операции. Украинские войска продолжают удерживать буферную зону на территории России.

Напомним, в РФ паника из-за нового наступления ВСУ возле Курска. Эта операция на территории страны-агрессорки продемонстрировала высокую эффективность украинской армии в формировании новой стратегии войны.

Читайте также: