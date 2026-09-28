ВСУ до сих пор держат часть Курщины: генерал ДШВ рассказал зачем

ВСУ продолжают держать некоторые позиции на территории Курской области

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Несмотря на окончание Курской операции, еще весной 2025 года Силы обороны продолжают удерживать часть территорий в Курской области РФ.

Зачем это нужно, рассказал командующий 8-м корпусом ДШВ генерал Дмитрий Волошин в интервью ВВС-Украина.

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По его словам, украинские военные контролируют лесной массив вблизи Нового Пути, а также район Политотдельского и лесной массив рядом с ним.

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«Да, это небольшие отдельные участки на Курщине, но они до сих пор есть», — отметил Волошин.

Новый путь на карте / © Deepstatemap

Генерал заметил, что в прошлом году россияне агрессивно пытались выбить ВСУ из Курщины. Сейчас действия врага стали несколько слабее.

«Некоторое время, примерно год назад, они были более агрессивны, действительно хотели нас выбить. Но множеством оставили там свой личный состав и отказались от этой задачи. Мы, конечно, тоже дальше не двигались, потому что у нас есть свои проблемы, с которыми нужно разбираться. С точки зрения военного искусства, возможно, они и правильно поступили: зачем „бодаться“ за пару-тройку километров своей территории, которая, по сути, ни на что не повлияет, если можно попытаться нарастить свою зону контроля на нашей территории», — рассуждает Волошин.

В то же время, российские войска, по словам генерала, пытаются создать буферную зону на Сумщине вблизи границы и ищут слабые места в украинской обороне. Основной целью россиян Волошин назвал Сумы.

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Напомним, украинская операция в Курской области началась 6 августа 2024 года. Весной 2025 года Россия возобновила контроль над Суджей и большей частью территорий, ранее удерживавших украинскими войсками.

В марте 2025 года президент Владимир Зеленский заявил, что Курская операция выполнила свою задачу.

Напомним, что в апреле этого года Александр Ширшин рассказал о критических просчетах командования во время боев на Курщине.

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