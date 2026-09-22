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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россияне прорываются с севера через газовые трубы: в ISW раскрыли, что задумал враг

Российские оккупационные войска возобновили попытки проникновения на север Сумской области из Курщины, используя для диверсий подземные сети газопровода Уренгой-Помары-Ужгород.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Сумская область

Сумская область

Российские войска возобновили попытки инфильтрации на территорию Сумской области со стороны Суджи (Курская область РФ). Для скрытого продвижения вражеские ДРГ снова используют инфраструктуру магистрального газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород».

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на официальные данные украинских военных.

Как рассказал спикер 8-го воздушно-десантного корпуса Украины, оккупанты не смогли осуществить наземное продвижение в Сумской области, поэтому вернулись к тактике использования подземных трубопроводов, соединяющих приграничья Сумщины и Курскую область РФ.

По данным военных, только в течение последней недели захватчики предприняли по меньшей мере две попытки прорваться по этому маршруту.

«ISW отмечает, что российские войска осуществили по меньшей мере две подобные миссии проникновения в Сумской области начиная с 13 сентября, в том числе привлекая одну диверсионно-разведывательную группу размером до взвода», — говорится в отчете аналитиков.

Несмотря на активизацию диверсионных действий врага, украинские защитники полностью контролируют ситуацию на северной границе и срывают попытки оккупантов закрепиться на украинской территории.

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Ранее начальник штаба и заместитель командира Третьего армейского корпуса Петр Горбатенко сообщил, что украинские военные продолжают продвижение на севере Донецкой области в рамках операции «Вивальди». За последнюю неделю Силы обороны зачистили и уволили несколько населенных пунктов. Их названия пока не разглашаются из соображений безопасности.

Напомним, украинские Вооруженные силы преуспели в контрнаступательной операции в Донецкой области. В частности, благодаря тому, что смогли ввести военное руководство РФ в заблуждение и не разглашали информацию о своих достижениях.

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