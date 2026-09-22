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РФ массированно ударила по Киеву, Днепру и ряду городов ракетами и дронами, погибли люди: атака продолжается – что и где летит (обновлено)
Во вторник, 22 сентября, россияне совершили масштабную атаку против Украины, применив разные дроны, баллистику и крылатые ракеты.
Армия РФ ночью и утром 22 сентября массированно атаковала Украину ракетами и дронами. Есть погибшие, раненые и разрушенные.
Что известно об атаке — читайте в материале ТСН.ua.
Как информируют Воздушные силы, в ночь на 22 сентября российские войска совершили массированную атаку по Украине, применив ракеты разных типов и более 200 беспилотников.
Атака началась с 18:00 21 сентября. Россияне запускали:
противокорабельные ракеты «Оникс» из Ростовской области;
баллистические ракеты «Искандер-М», С-400 и KN-23 из Курской, Ростовской и Воронежской областей;
четыре крылатых ракеты морского базирования «Калибр» из акватории Каспийского моря;
восемь ракет «Бандероль"/"Дань-Т» из воздушного пространства Белгородской области;
212 ударных БпЛА типа Shahed, в том числе реактивных, а также дроны-имитаторы «Пародия».
Беспилотники запускались из районов Орла, Миллерового, Шаталового, Курска, Приморско-Ахтарска, временно оккупированного Донецка, а также из Крыма — Гвардейского и Чауды.
Основными направлениями удара стали Днепропетровская, Кировоградская и Полтавская области.
Отражение воздушного нападения обеспечивали истребительная авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Сколько целей уничтожило ПВО
По предварительным данным, по состоянию на 08:00 украинская противовоздушная оборона уничтожила или подавила 186 воздушных целей, в том числе:
одну крылатую ракету «Калибр»;
восемь ракет «Бандероль"/"Дань-Т»;
177 беспилотников типа Shahed, Гербера и других типов.
В то же время, зафиксировано попадание ракет и ударных БпЛА на 22 локациях. Еще на четырех местах рухнули обломки сбитых воздушных целей.
Что в небе по состоянию на утро
По информацииПС, в небе над Украиной:
реактивные БПЛА из Черниговщины в Киевскую область (р-н Яготина);
реактивный БпЛА в р-не Новые Санжары (Полтавщина) курс северо-западный;
реактивный БпЛА в р-не Устиновки (Кировоградщина) курс северный.
Последствия в Киеве
В ночь на 22 сентября российские войска атаковали Киев ударными беспилотниками. В результате падения обломков сбитого дрона в Голосеевском районе столицы возник пожар.
Как сообщили в Киевской городской военной администрации, загорелось складское помещение. На место оперативно прибыли экстренные службы.
Впоследствии в ГСЧС уточнили, что на открытой территории горели паллеты с керамической плиткой. Пожар был ликвидирован на площади около 100 квадратных метров. По этому адресу погибших и пострадавших нет.
В Днепровском районе обломки и попадания повредили жилую пятиэтажку. В доме возник пожар в подвальном помещении, разрушены конструкции на первом этаже и поврежден фасад.
Спасатели вывели из дома 15 человек. Четверо жителей пострадали, трое из них были госпитализированы.
Также в Дарницком районе на территории частного дома из-за атаки загорелось дерево.
По данным мэра Киева Виталия Кличко, по состоянию на 07:45 в столице было известно о трех пострадавших, двое из них медики госпитализировали.
В настоящее время уточняется информация о последствиях ночной атаки РФ на Киев.
Удар по Броварам
Вечером в Броварском районе Киевской области в результате российской атаки вспыхнуло складское здание. Спасатели оперативно потушили пожар.
К ликвидации возгорания привлекли подразделения ГСЧС и местные пожарные команды из окрестных сел.
Еще один пожар возник ночью — на кровле хозяйственного здания. Огонь также удалось быстро ликвидировать.
В результате атаки повреждены четыре частных жилых дома, хозяйственное здание и три автомобиля.
По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
Известно, что в части Броваров Киевской области исчезло электроснабжение из-за аварийной ситуации в электросетях. Об этом сообщил городской голова.
В настоящее время специалисты ДТЭК работают над ликвидацией аварии.
Ориентировочно возобновить электроснабжение планируют не ранее чем через два часа. В то же время из-за ситуации безопасности работы могут продолжаться дольше.
Жителей призывают учитывать это при планировании своего дня.
РФ атаковала Днепропетровщину
В ночь на 22 сентября российские войска массированно атаковали Днепропетровщину. Под ударом оказались сразу три города — Днепр, Кривой Рог и Павлоград.
Российские войска применили ракеты и ударные беспилотники. В результате атаки на промышленных предприятиях возникли пожары.
В Днепре повреждены складские помещения и одно из предприятий. На месте попадания идет поисково-спасательная операция.
По последним данным, в результате атаки погибли три человека. Спасатели продолжают поиски еще одного работника предприятия, который может находиться под завалами.
Также известно о шести пострадавших. Один из них, 25-летний мужчина, находится в тяжелом состоянии.
В Кривом Роге и Павлограде российские войска также атаковали промышленные предприятия.
По предварительной информации, в Кривом Роге в результате удара есть повреждения, однако люди не пострадали.
Последствия российской атаки на Днепропетровщину ликвидируют соответствующие службы.
Черниговщина без света
В результате российской атаки на энергетический объект в соседней области на Черниговщине возникли масштабные перебои с электроснабжением.
Без света осталось около 100 тысяч абонентов в четырех районах области — Корюковском, Новгород-Северском, Нежинском и Черниговском.
В настоящее время энергетики работают над восстановлением электроснабжения. Сколько времени понадобится для полного заживления потребителей, пока не уточняется.
Полтавщина была под обстрелом
В ночь на 22 сентября российские войска нанесли массированный удар по Полтавской области.
В Кременчугском районе под ударом оказались промышленное предприятие и объект критической инфраструктуры.
Еще один вражеский беспилотник свалился в Полтавском районе на местности частного агропредприятия. В результате падения повреждено хозяйственное здание и техника.
По предварительной информации, в результате этих атак погибших и пострадавших нет.
Одессу затянуло дымом
Утром 22 сентября над Одессой поднялся густой черный дым. В Одесском районе возникли пожары, из-за которых в городе наблюдается сильное задымление.
О ситуации сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак. По его словам, над городом виден черный дым, а на местах работают соответствующие службы.
Сейчас специалисты производят замеры качества атмосферного воздуха. Причины и последствия пожаров уточняются.
Винница пострадала
В результате сегодняшней атаки в Винницкой области повреждены семь жилых домов и школа в двух общинах.
В домах выбило окна и повредило крыши. Также пострадало остекление учебного заведения.
К счастью, люди не пострадали.
Напомним, в Киеве во время российской атаки беспилотник «Герань-5» упал в воду буквально в нескольких метрах от плывущих на байдарке людей. Момент удара попал на видео. К счастью, люди не пострадали.