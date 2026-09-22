Воздушная тревога / © ТСН

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Армия РФ ночью и утром 22 сентября массированно атаковала Украину ракетами и дронами. Есть погибшие, раненые и разрушенные.

Что известно об атаке — читайте в материале ТСН.ua.

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Как информируют Воздушные силы, в ночь на 22 сентября российские войска совершили массированную атаку по Украине, применив ракеты разных типов и более 200 беспилотников.

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Атака началась с 18:00 21 сентября. Россияне запускали:

противокорабельные ракеты «Оникс» из Ростовской области;

баллистические ракеты «Искандер-М», С-400 и KN-23 из Курской, Ростовской и Воронежской областей;

четыре крылатых ракеты морского базирования «Калибр» из акватории Каспийского моря;

восемь ракет «Бандероль"/"Дань-Т» из воздушного пространства Белгородской области;

212 ударных БпЛА типа Shahed, в том числе реактивных, а также дроны-имитаторы «Пародия».

Беспилотники запускались из районов Орла, Миллерового, Шаталового, Курска, Приморско-Ахтарска, временно оккупированного Донецка, а также из Крыма — Гвардейского и Чауды.

Основными направлениями удара стали Днепропетровская, Кировоградская и Полтавская области.

Отражение воздушного нападения обеспечивали истребительная авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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Сколько целей уничтожило ПВО

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 украинская противовоздушная оборона уничтожила или подавила 186 воздушных целей, в том числе:

одну крылатую ракету «Калибр»;

восемь ракет «Бандероль"/"Дань-Т»;

177 беспилотников типа Shahed, Гербера и других типов.

В то же время, зафиксировано попадание ракет и ударных БпЛА на 22 локациях. Еще на четырех местах рухнули обломки сбитых воздушных целей.

Что в небе по состоянию на утро

По информацииПС, в небе над Украиной:

реактивные БПЛА из Черниговщины в Киевскую область (р-н Яготина);

реактивный БпЛА в р-не Новые Санжары (Полтавщина) курс северо-западный;

реактивный БпЛА в р-не Устиновки (Кировоградщина) курс северный.

Последствия в Киеве

В ночь на 22 сентября российские войска атаковали Киев ударными беспилотниками. В результате падения обломков сбитого дрона в Голосеевском районе столицы возник пожар.

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Как сообщили в Киевской городской военной администрации, загорелось складское помещение. На место оперативно прибыли экстренные службы.

Впоследствии в ГСЧС уточнили, что на открытой территории горели паллеты с керамической плиткой. Пожар был ликвидирован на площади около 100 квадратных метров. По этому адресу погибших и пострадавших нет.

В Днепровском районе обломки и попадания повредили жилую пятиэтажку. В доме возник пожар в подвальном помещении, разрушены конструкции на первом этаже и поврежден фасад.

Спасатели вывели из дома 15 человек. Четверо жителей пострадали, трое из них были госпитализированы.

Также в Дарницком районе на территории частного дома из-за атаки загорелось дерево.

По данным мэра Киева Виталия Кличко, по состоянию на 07:45 в столице было известно о трех пострадавших, двое из них медики госпитализировали.

В настоящее время уточняется информация о последствиях ночной атаки РФ на Киев.

Удар по Броварам

Вечером в Броварском районе Киевской области в результате российской атаки вспыхнуло складское здание. Спасатели оперативно потушили пожар.

К ликвидации возгорания привлекли подразделения ГСЧС и местные пожарные команды из окрестных сел.

Еще один пожар возник ночью — на кровле хозяйственного здания. Огонь также удалось быстро ликвидировать.

В результате атаки повреждены четыре частных жилых дома, хозяйственное здание и три автомобиля.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Известно, что в части Броваров Киевской области исчезло электроснабжение из-за аварийной ситуации в электросетях. Об этом сообщил городской голова.

В настоящее время специалисты ДТЭК работают над ликвидацией аварии.

Ориентировочно возобновить электроснабжение планируют не ранее чем через два часа. В то же время из-за ситуации безопасности работы могут продолжаться дольше.

Жителей призывают учитывать это при планировании своего дня.

РФ атаковала Днепропетровщину

В ночь на 22 сентября российские войска массированно атаковали Днепропетровщину. Под ударом оказались сразу три города — Днепр, Кривой Рог и Павлоград.

Российские войска применили ракеты и ударные беспилотники. В результате атаки на промышленных предприятиях возникли пожары.

В Днепре повреждены складские помещения и одно из предприятий. На месте попадания идет поисково-спасательная операция.

По последним данным, в результате атаки погибли три человека. Спасатели продолжают поиски еще одного работника предприятия, который может находиться под завалами.

Также известно о шести пострадавших. Один из них, 25-летний мужчина, находится в тяжелом состоянии.

В Кривом Роге и Павлограде российские войска также атаковали промышленные предприятия.

По предварительной информации, в Кривом Роге в результате удара есть повреждения, однако люди не пострадали.

Последствия российской атаки на Днепропетровщину ликвидируют соответствующие службы.

Черниговщина без света

В результате российской атаки на энергетический объект в соседней области на Черниговщине возникли масштабные перебои с электроснабжением.

Без света осталось около 100 тысяч абонентов в четырех районах области — Корюковском, Новгород-Северском, Нежинском и Черниговском.

В настоящее время энергетики работают над восстановлением электроснабжения. Сколько времени понадобится для полного заживления потребителей, пока не уточняется.

Полтавщина была под обстрелом

В ночь на 22 сентября российские войска нанесли массированный удар по Полтавской области.

В Кременчугском районе под ударом оказались промышленное предприятие и объект критической инфраструктуры.

Еще один вражеский беспилотник свалился в Полтавском районе на местности частного агропредприятия. В результате падения повреждено хозяйственное здание и техника.

По предварительной информации, в результате этих атак погибших и пострадавших нет.

Одессу затянуло дымом

Утром 22 сентября над Одессой поднялся густой черный дым. В Одесском районе возникли пожары, из-за которых в городе наблюдается сильное задымление.

О ситуации сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак. По его словам, над городом виден черный дым, а на местах работают соответствующие службы.

Сейчас специалисты производят замеры качества атмосферного воздуха. Причины и последствия пожаров уточняются.

Винница пострадала

В результате сегодняшней атаки в Винницкой области повреждены семь жилых домов и школа в двух общинах.

В домах выбило окна и повредило крыши. Также пострадало остекление учебного заведения.

К счастью, люди не пострадали.

Напомним, в Киеве во время российской атаки беспилотник «Герань-5» упал в воду буквально в нескольких метрах от плывущих на байдарке людей. Момент удара попал на видео. К счастью, люди не пострадали.

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