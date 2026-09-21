Последствия обстрела Запорожья

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Запорожьепережило очередную адскую ночь. Российские оккупанты нанесли массированный удар по областному центру с помощью ударных беспилотников типа «Шахед». Шесть человек получили ранения различной степени тяжести, повреждены два многоэтажных дома, полностью уничтожен торговый центр и третий корпус Запорожского национального университета.

Здание ЗНУ, которому более века, было памятником архитектуры и важной исторической частью города. А уже на рассвете областной центр ожидали новые коварные атаки с использованием FPV-дронов.

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О пережитом терроре рассказывает корреспондентка ТСН Дарья Назарова.

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Россия уничтожила памятник архитектуры

Ночью российский «Шахед» нанес удар по самому сердцу исторического Запорожья. Огонь уничтожил третий корпус Национального университета — здание, которое более века было памятником архитектуры и украшением города. Стены, построенные ещё в 1902 году и пережившие Вторую мировую войну, не устояли этой ночью.

Всю ночь в здании бушевал масштабный пожар: огонь полностью охватил учебный корпус, дотла сгорели крыша и часть аудиторий. Третий корпус — самый старый в ЗНУ.

«ЗНУ не впервые страдает от обстрелов в ходе полномасштабной войны, но в эту ночь нанесенный ущерб оказался крайне серьезным. По сравнению с другими корпусами, те ещё подлежат восстановлению в короткие сроки», — констатирует первый проректор ЗНУ Александр Бондарь.

Только утром спасателям удалось окончательно потушить пламя. Из уцелевших учебных классов сотрудники вынесли спасённых лабораторных крыс. Впереди, как сообщают в вузе, начнутся работы по восстановлению соседних корпусов и детальное обследование разрушенного 3-го корпуса.

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Россияне обстреляли жилые дома

От вражеских ударов пострадали и соседние многоэтажки. Один из беспилотников врезался прямо в балкон на 4-м этаже.

Обугленные и разбитые стены, а позади ещё тлеют остатки личных вещей — так сейчас выглядит одна из квартир в высотке. Внизу жильцы дома самостоятельно начинают расчищать завалы и приводить придомовую территорию в порядок.

«Я живу на первом этаже, никуда не спускалась и не спала. Всё слышала, все эти взрывы… У меня окна целые, но затопило, потому что тушили пожар сверху»,— рассказывает пострадавшая жительница Наталья.

Ее соседка, Елена, признается, что ночью очень испугалась мощного взрыва. Квартира женщины полностью разрушена, а сама она едва смогла выбраться из разгромленного жилища.

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«Сильный взрыв! Дверь у меня упала, я выбралась из-под двери, а тут уже были спасатели, они стучали ко мне… Все окна, абсолютно все, даже лоджия, все двери — абсолютно всё разбито, всё, что только можно! И вода до сих пор течёт», — вспоминает Елена.

Пока что женщина будет жить у дочери, ведь оставаться в разрушенной квартире просто невозможно. А вот другая Наталья останется дома, несмотря на страшное испытание.

Еще один дрон врезался в крышу соседнего высотного здания и повредил квартиру на верхнем этаже. Шесть человек получили ожоги и осколочные ранения.

«Еще 5 человек спасатели спасли и 14 эвакуировали. Психологи ГСЧС оказали помощь 16 местным жителям», — сообщил заместитель начальника ГУ ГСЧС в Запорожской области Алексей Пуга.

Пожар в ТЦ и утренние удары с помощью FPV-дронов

В ту же ночь россияне с помощью дрона уничтожили ещё один торговый центр в Запорожье. Пожар охватил площадь более 2 тысяч квадратных метров.

А уже утром город подвергся новым атакам с использованием FPV-дронов: один беспилотник поразил многоэтажное здание, ещё один — грузовик, который как раз доставил лекарства в местную аптеку. На местах всех попаданий продолжают работать спасательные и экстренные службы.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 14:00 НОВОСТИ 21 СЕНТЯБРЯ | ПРЯМО СЕЙЧАС АТАКА ДРОНОВ! НОВЫЕ перехватчики! ПОГОДА МЕНЯЕТСЯ

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