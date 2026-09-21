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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
83
Время на прочтение
1 мин

Атака на Запорожье и подготовка РФ к выпуску новых дронов: главные новости ночи 21 сентября 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Атака на Запорожье

Атака на Запорожье

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 21 сентября 2026 года:

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