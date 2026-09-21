Атака на Запорожье и подготовка РФ к выпуску новых дронов: главные новости ночи 21 сентября 2026 года

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 21 сентября 2026 года:

РФ атаковала Запорожье: горели торговый центр и многоэтажки, ранены (фото, видео) Читать дальше –>

РФ готовится выпускать еще 28 тысяч "Шахедов" в год: Politico раскрыло секретный план Читать далее –>

Трамп хочет разместить дроны и снайперов в Триумфальной арке: зачем ему военный комплекс Читать далее –>

Партия Мерца не прошла в парламент земли в Германии: не хватило всего 0,1% Читать далее –>