Сын Синди Кроуфорд умер в 27 лет: что произошло

Пресли Гербер, сын супермодели Синди Кроуфорд / © Associated Press

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Пресли Гербер, сын супермодели Синди Кроуфорд, умер в возрасте 27 лет.

Об этом сообщили в офисе медицинского эксперта округа Лос-Анджелес, пишет издание Daily Star.

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По данным медэксперта округа Лос-Анджелес, это произошло 20 сентября, когда он находился в реабилитационном заведении.

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Причину смерти Пресли Гербера пока не обнародовали, а вскрытие еще не завершили.

Семья подтвердила смерть Пресли через заявление, переданное TMZ близким представителем. Источник, приближенный к семье Кроуфорд-Гербер, попросил уважать их частную жизнь: «Семья просит о конфиденциальности в это очень тяжелое и мучительное время».

Что известно о Пресли Гербере

Пресли был единственным сыном Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера и братом модели Каи Гербер. Он публично рассказывал о проблемах с психическим здоровьем, а также об употреблении психоактивных веществ.

Пресли Гребер с родителями / © Associated Press

Пресли Гербер родился в 1999 году в Беверли-Хиллз и, как и его мать, работал моделью. Он начал карьеру еще подростком, сотрудничал с IMG Models и выходил на подиум для Moschino и Dolce&Gabbana, а также снимался в рекламе Calvin Klein.

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Напомним, в июне супермодель Синди Кроуфорд показала фото со своей свадьбы в честь его 28-й годовщины. Звезда была замужем дважды, и второй ее брак оказался гораздо прочнее первого. 29 мая 1998 года американская звезда и одна из супермоделей 90-х Синди Кроуфорд вышла замуж за бизнесмена и бывшего манекенщика Рэнди Гербера.

Отметим, Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер считаются одной из самых крепких пар среди знаменитостей. Они познакомились в начале 90-х, тогда модель еще была замужем за Ричардом Гиром, а бизнесмен встречался с другой женщиной. Долгое время они были просто друзьями, а после развода Кроуфорд в 1995 году их отношения переросли в романтические. В 1998 году Синди и Рэнди поженились. Они воспитывают двоих детей — 26-летнего Пресли и 24-летнюю Каю, которые пошли по следам мамы и стали тоже моделями.

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