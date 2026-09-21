Температура воздуха резко снизится / © pexels.com

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Начало новой недели принесет Украине дожди и динамичное похолодание. Уже ближе к выходным погода изменится.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

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Прогноз погоды на неделю, 21-27 сентября

В понедельник, 21 сентября, ночью в западных регионах, днем также в северных, северо-восточных и местами центральных областях пройдут дожди, возможны грозы. В южной и юго-восточной половине страны без существенных осадков. Ветер южный, с переходом на Правобережье на западный, 5-10 м/с, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночные часы составит +13…+18 °С, днем в центральных, восточных и южных областях +22…+27 °С, в западных и северных регионах +14…+20 °С.

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Во вторник, 22 сентября, ночью небольшие дожди возможны местами в северных, западных областях и в Крыму. Днем дожди, местами с грозами пройдут на Правобережье страны и Крымском полуострове. В остальных регионах без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха в ночные часы ожидается +7…+12 °С, днем +14…+19 °С, в юго-восточных областях +16…+21 °С.

В среду, 23 сентября, под влиянием активного южного циклона из Черного моря ожидаются сильные дожди в южных, центральных, северных и северо-восточных областях местами с грозой. В западных областях ожидаются преимущественно небольшие дожди. Ветер северный / северо-западный (в восточной части юго-восточный), 7-12 м/с, днем местами порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +7…+12 °С, днем +12…+17 °С, на крайнем востоке до +20 °С.

В четверг, 24 сентября, ночью значительные местами сильные дожди пройдут в северной части страны, в остальных регионах местами небольшой дождь. Днем в северных областях сохранится дождливая погода, в остальных областях пройдут небольшие кратковременные дожди, возможна гроза. Ветер западный/северо-западный, 7-12 м/с, местами (кроме южных регионов) порывы, 17-22 м/с. Температура воздуха в ночные часы ожидается в пределах +6…+11 °С, днем +12…+17 °С, в северо-западных областях в течение суток около 10 °С.

В пятницу, 25 сентября, умеренные дожди пройдут в северных и западных областях страны. На остальной территории без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +6…+11 °С, днем +17…+22 °С, в западных областях +8…+13 °С.

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В субботу, 26 сентября, дождливая и холодная погода сохранится в западных областях Украины, на остальной территории страны под влиянием выступления антициклона прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер в западных областях западного направления, 3-8 м/с, на остальной стране юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха в ночное время будет составлять +8…+13 °С, днем +18…+23 °С, в западной части +12…+17 °С.

В воскресенье, 27 сентября, в западных и северных областях пройдут небольшие, местами умеренные дожди, в остальных регионах Украины осадков не предполагается. Ветер ночью переменного направления, 3-8 м/с, днем южный / юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха в ночное время будет составлять +9…+14 °С, днем +21…+26 °С, в северных и западных областях +14…+19 °С.

Ранее сообщалось, что 21 сентября в Украину придет холодный атмосферный фронт. Он принесет дожди, резкое похолодание и шквалы.

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