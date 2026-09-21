Лохнесское чудовище с родиной?: На спутниковых снимках озера обнаружили три загадочных объекта (фото)

Лохнесское чудовище

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На снимках шотландского озера Лох-Несс, сделанных со спутника, заметили три загадочных объекта. Женщина, обнаружившая их с помощью Google Earth, предположила, что это может быть «маленькая семья Несси».

Об этом пишут New York Post и Inverness Courier.

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Снимки уже передали в Официальный реестр наблюдений Лохнесского чудовища, где их проверяют.

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«Они похожи на китов»: что увидела женщина

Загадочные объекты обнаружила Джули Фрейзер, планировавшая посетить Инвернесс в конце года. По ее словам, она просто рассматривала Google Earth, заметив три необычных фигуры на поверхности Лох-Несс. Женщина увеличила изображение и присмотрелась к ним повнимательнее. По ее словам, объекты не похожи на лодки.

«Они не похожи на лодки и выглядят как киты или что-то подобное с дугой на спине», — сказала она.

Фрейзер также обратила внимание на то, что за объектами не виден характерный V-образный след, который обычно покидают лодки во время движения.

Она предположила, что именно поэтому загадочные фигуры могут быть большими животными, находящимися в воде.

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«Я не сумасшедшая»: женщина уверена в своей находке

На изображении есть отметка 2026 года, а деревья вокруг озера покрыты листьями, что, по мнению Фрейзера, может свидетельствовать о том, что снимок сделали весной или летом этого года. В то же время сама женщина отмечает, что не претендует на окончательное объяснение увиденного.

«Я не сумасшедшая», — заявила Фрейзер.

Она добавила, что, возможно, не так хорошо знает местность, как жители региона, однако увиденное кажется ей необычным.

«Маленькая семья Несси»: сколько раз чудовище видели в этом году

Если находку Фрейзер подтвердят как наблюдение Несси, то она станет третьим цифровым сообщением о чудовище в этом году.

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По данным реестра, в 2026 году уже зарегистрировали 14 личных встреч с якобы Несси и еще два наблюдения с помощью вебкамер. Находка Фрейзера может стать 17-м случаем, если ее подтвердят.

Сама женщина с энтузиазмом отнеслась к версии о нескольких загадочных существах.

Откуда взялась легенда о Лохнесском чудовище

Легенда о Несси уходит еще в VI век. По преданию, ирландский монах Святой Колумба якобы приказал водному чудовищу отступить после того, как оно напало на пловца в реке Несс.

На протяжении последующих веков в шотландском фольклоре хранились истории о загадочных водяных существах, в частности келпе. Считается, что часть этих легенд могла повлиять на современную историю о Несси.

Однако настоящий ажиотаж вокруг Лохнесского чудовища начался уже в XX веке. В 1933 году недалеко от озера проложили новую дорогу, благодаря чему Лох-Несс стал значительно доступнее для туристов. В тот же период начали появляться сообщения об огромном существе, похожем на кита.

Впоследствии мировую известность получила черно-белая фотография, на которой над поверхностью воды якобы возвышается длинная шея Несси. В течение многих лет поклонники легенды называли ее доказательством существования чудовища.

Чем на самом деле могут быть загадочные объекты

Есть несколько объяснений феномена Несси. Одна из популярных теорий предполагает, что в озере мог выжить плезиозавр — доисторическая морская рептилия.

Другая версия связывает легенду с угрями. Исследователи находили в Лох-Несси ДНК европейских угрей, однако это само по себе не доказывает существование гигантского существа.

Есть и гораздо проще объяснение многочисленных наблюдений. Загадочными «чудесами» могли оказываться бревна, плывущие озером олени или оптические эффекты, вызванные светом, волнами и течениями.

Напомним, сообщали о новых кадрах Лохнесского чудовища, которые зафиксировала вебкамера. Его размеры — более 5 метров в длину и до 1,5 метра в ширину.

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