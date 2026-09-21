«Шансов выжить почти не было»: как мужчина похудел на 177 кг без инъекций и операций

Британец похудел на 177 кг без инъекций

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Британский предприниматель и владелец бизнеса по техническому обслуживанию Марк Бейли смог кардинально изменить свою жизнь благодаря похудению на 177 кг. 46-летний мужчина родом из поселка Стоктон при росте 203 сантиметра с детства имел немалое телосложение, но с годами его вес достиг пиковой отметки в 309 килограммов.

Как прошло такое безумное похудение, рассказывает Mirror.

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Мужчина похудел на 177 кг без лекарств и операций: как ему это удалось

Марку приходилось покупать одежду размера 7XL и штаны с обхватом талии в 182 сантиметра. Причиной такого большого веса стал ежедневный рацион на 7500 калорий. Завтрак Марка мог состоять из шоколадных батончиков, выпечки или полноценного английского завтрака из пяти сосисок, пяти кусочков бекона, пяти картофельных зраз и пяти яиц.

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На обед он обычно заказывал большое меню в McDonald’s — двойной бургер, два двойных чизбургера, картофель фри, палочки моцареллы и большой молочный коктейль, а ужинал большим донер-кебабом с картофелем с сыром и чесночным хлебом, после чего перед сном всегда съедал пачку печенья. Перекусы также состояли из чипсов, сладостей и пива.

Мужчина поделился, что стал таким, потому что никогда ни в чем себя не ограничивал.

Из-за веса у Марка возникли серьезные проблемы со здоровьем, ведь в 34 года ему диагностировали болезнь Грейвса, впоследствии добавились боли в коленях, плечах и проблемы с желчным пузырем. Он начал пробовать разные интернет-диеты, но результатов они не давали.

Переломным моментом стал октябрь 2021 года, когда у Бейли нашли шумы в сердце и сообщили о необходимости операции на открытом сердце. Кардиологи прямо предупредили, что с его нынешним весом шансов выжить во время хирургического вмешательства почти нет. Это и стало толчком к кардинальному похудению. Он знал, что не может бросить жену и троих детей.

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Вместо желудочного шунтирования или популярных инъекций для похудения Марк решил действовать самостоятельно. Он исследовал тему питания, разработал схему дефицита калорий, отказался от сладостей и начал ходить в тренажерный зал. За первые два года ему удалось сбросить 114 кг.

Несмотря на это состояние сердечного клапана ухудшалось, появились одышка и сердцебиение. В сентябре 2025 года плановое обозрение показало, что медлить больше нельзя — хирург даже сократил собственный отпуск, чтобы провести срочную операцию.

15 октября прошлого года Бейли успешно перенес семичасовое хирургическое вмешательство и через восемь дней вернулся домой. После успешной операции мужчина похудел еще на 25 килограммов.

Следующим этапом стала восьминедельная реабилитация в кардиологическом центре. В благодарность медикам в сентябре 2026 года Марк прошел 5-километровую трассу Autumn Wolf с препятствиями, грязью и водой.

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«Мне это невероятно понравилось; это был мой личный вызов — проверить, насколько хорошо работает это сердце. Я прыгал с мостов, карабкался по речным склонам, бегал по полям, лазил по канатам и стенам — все это вещи, которые, как я думал, больше никогда не смогу делать. Но я доказал, что способен на это и получил от этого настоящее удовольствие», — говорит мужчина.

Сейчас вес Бейли составляет 106 килограммов, он носит одежду размера L и у него даже уменьшился размер обуви с 50-го до 48-го. Его питание состоит из полезных продуктов, а день — из тренировок.

«Мне нравится ходить в спортзал или бегать вместе с женой, и я получаю удовольствие от еды, которую употребляю. Теперь я обеспечил себе лучшие шансы на качественную жизнь: я приложил немало усилий, чтобы все улучшить и гарантировать, что буду рядом с женой и детьми».

Сегодня Марк счастлив, что имеет возможность проводить время с семьей и играть с 1,5-годовалой внучкой Элленой.

Почему не все люди могут похудеть

Напомним, похудение зависит не только от силы воли, ведь организм имеет эволюционно сформированные биологические механизмы защиты от потери веса. Во время диеты мозг воспринимает уменьшение жировых запасов как угрозу и запускает компенсаторные процессы: повышает уровень гормона голода, усиливает тягу к пище и замедляет обмен веществ.

Кроме того, длительное пребывание в повышенном весе формирует своеобразную «память» организма, что влечет за собой эффект йо-йо. На массу тела также существенно влияют генетика, возраст, гормоны, хронический стресс из-за высокого уровня кортизола и состояния микробиома кишечника.

Современный подход ориентируется не на достижение «идеальной» цифры на весах или строгий подсчет калорий, а на улучшение общего здоровья. Даже стойкое снижение начальной массы тела на 5–10% в сочетании с качественным сном, минимизацией ультраобработанных продуктов и потреблением клетчатки и белка значительно улучшает чувствительность к инсулину, снижает давление и риск сердечно-сосудистых заболеваний.

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