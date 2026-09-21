В платье своей бабушки Грейс Келли: принцесса Александра очаровала образом

Принцесса Александра Ганноверская / © instagram.com/alex.hanover

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В прошлую субботу девушка объявила о своей помолвке с Беном-Сильвестром Штраутманном, с которым встречается уже 10 лет.

А также принцесса Александра опубликовала серию фотографий в платье своей бабушки Грейс Келли. Это изысканное платье Givenchy, в желтом оттенке, украшено сверкающими бриллиантами. Платье отличалось элегантным вырезом-лодочкой и глубоким декольте на спине, дополненным пышным подолом внизу юбки, подчеркивающей фигуру.

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Принцесса Александра Ганноверская / © instagram.com/alex.hanover

Принцесса Грейс ранее надевала это платье на предсвадебный гала-вечер короля Хуана Карлоса и королевы Софии Испанской в ​​1962 году.

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«Мне выпала честь надеть платье моей бабушки из 60-х», — написала Александра в Instagram, добавив: «Желтое настроение в архивном Givenchy».

Принцесса Александра Ганноверская / © instagram.com/alex.hanover

Завершая свой образ, Александра распустила свои каштановые волосы и добавила золотой браслет с бриллиантами.

Принцесса Александра Ганноверская / © instagram.com/alex.hanover

Напомним, ранее мы показывали, как выглядит кольцо будущей невесты с желтым бриллиантом на пальце.

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