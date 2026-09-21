"Конец света" за считанные недели?: ученые, предсказавшие ИИ, назвали точную дату

Конец света / © Pixabay

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Группа ученых из Университета Иллинойса, одному из которых приписывают предсказание появления искусственного интеллекта, в свое время рассчитала якобы точную дату конца света. По их математическим моделям глобальная катастрофа из-за перенаселения Земли может произойти уже 13 ноября 2026 года.

Об этом пишет Unilad.

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Исследователи в свое время заявили, что пятница, 13 ноября, может стать днем конца света. Для доказательства собственного тревожного прогноза они привели сложные математические расчеты.

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«Таким образом, мы можем с большой уверенностью заключить, что принцип „адекватной технологии“, который оставался правильным на протяжении более 100 поколений, будет действовать по меньшей мере еще в течение трех. К счастью, нет необходимости напрягать теорию чрезмерной дальнейшей экстраполяцией, ведь — и здесь пессимисты снова ошиблись — наши пра-правнуки не умрут от голода. Их смерть будет вызвана перенаселением«, — отметили в своей научной работе Гайнц фон Ферстер, Патриция М. Мора и Лоуренс В. Амио.

Мрачный прогноз появился в 1960-х годах. Тогда ученые обратили внимание, что население Земли непрерывно увеличивалось в течение примерно 2000 лет, а темпы этого роста постепенно ускорялись.

Особенно показательны были данные за первую половину ХХ века. За 60 лет население планеты почти удвоилось — с 1,6 млрд. человек в 1900 году до 3 млрд. в 1960-ом. Такие темпы роста поражали еще больше на фоне двух мировых войн, нанесших огромные человеческие потери.

По мнению исследователей, технологическое развитие определенное время позволяло человечеству обеспечивать жизнь все большего числа людей. Однако ученые предполагали, что примерно через три поколения возможностей технологий может оказаться недостаточно.

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Ученые отмечали, что «легко увидеть, что увеличение плотности во многих случаях может снизить вероятность выживания отдельного элемента», предполагая, что дальнейшее увеличение населения может заставить человечество «бороться за существование в ограниченной среде».

Приведенная в исследовании математическая модель давала особенно драматический результат: по ее расчетам, население Земли должно было достичь бесконечности 13 ноября этого года, то есть всего за несколько недель.

Впрочем, авторы исследования и сами понимали, насколько условно подобное прогнозирование. В частности, они отмечали, что «в какой-то момент каким-то образом произойдет что-то, что остановит эту все более быструю гонку до самоуничтожения». С тех пор ситуация существенно изменилась. В частности, в последние годы темпы прироста населения планеты заметно замедлились, поэтому прогноз, сделанный на основе тенденций середины XX века, не сбылся буквально.

Умерший в 2002 году Гайнц фон Ферстер также интересовался вопросами искусственного интеллекта. В 1995 году в интервью изданию The Information Philosopher он говорил о ИИ и предостерег от отождествления принципов его работы с человеческим мышлением. Ученый допускал, что искусственный интеллект может решать сложные проблемы, однако считал «опасным» предположение, что ИИ способен действовать так же, как люди.

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Напомним, по новым исследованиям ученых, конец света и гибель биосферы Земли могут наступить примерно через 1,8 млрд лет из-за постепенного старения и увеличения яркости Солнца. Из-за аномальной жары и падения уровня углекислого газа растительный мир исчезнет, а люди и другие животные погибнут гораздо раньше.

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