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- Украина
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Непогода в Украине: в одной из областей объявлена опасность
В Киевской области синоптики объявили первый уровень опасности — в регионе прогнозируют сильные дожди и ветер.
В Киевской области до конца суток, а также утром 22 сентября ожидаются сложные погодные условия.
Об этом сообщили в «Укргидрометцентре».
«Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Киевской области. До конца суток 21 сентября, ночью и утром 22 сентября сильные дожди. І уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.
Синоптики отмечают, что подобные погодные условия могут усложнить работу энергетических предприятий, строительных компаний и коммунальных служб.
Напомним, сегодня, 21 сентября, в Украине ожидается облачность с прояснениями, дождями, местами грозы и порывы ветра до 20 м/с.
В целом погода в Украине 21-27 сентября изменится из-за прихода холодного атмосферного фронта, который принесет дожди и резкое похолодание. Однако ближе к выходным ожидается улучшение погодных условий.