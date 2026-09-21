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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Непогода в Украине: в одной из областей объявлена опасность

В Киевской области синоптики объявили первый уровень опасности — в регионе прогнозируют сильные дожди и ветер.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Погода испортится

Погода испортится / © unsplash.com

В Киевской области до конца суток, а также утром 22 сентября ожидаются сложные погодные условия.

Об этом сообщили в «Укргидрометцентре».

«Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Киевской области. До конца суток 21 сентября, ночью и утром 22 сентября сильные дожди. І уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что подобные погодные условия могут усложнить работу энергетических предприятий, строительных компаний и коммунальных служб.

Напомним, сегодня, 21 сентября, в Украине ожидается облачность с прояснениями, дождями, местами грозы и порывы ветра до 20 м/с.

В целом погода в Украине 21-27 сентября изменится из-за прихода холодного атмосферного фронта, который принесет дожди и резкое похолодание. Однако ближе к выходным ожидается улучшение погодных условий.

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