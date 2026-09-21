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Негода в Україні: в одній із областей оголошено небезпеку
У Київській області синоптики оголосили перший рівень небезпеки — у регіоні прогнозують сильні дощі та вітер.
На Київщині до кінця доби, а також зранку 22 вересня очікуються складні погодні умови.
Про це повідомили в «Укргідрометцентрі».
«Попередження про небезпечні метеорологічні явища на Київщині. До кінця доби 21 вересня, вночі та вранці 22 вересня значні дощі. І рівень небезпечності, жовтий», — йдеться у повідомленні.
Синоптики зазначають, що такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних підприємств, будівельних компаній та комунальних служб.
Нагадаємо, сьогодні, 21 вересня, в Україні очікуються хмарність з проясненнями, дощі, місцями грози та пориви вітру до 20 м/с.
Загалом погода в Україні 21–27 вересня зміниться через прихід холодного атмосферного фронту, який принесе дощі та різке похолодання. Однак ближче до вихідних очікується покращення погодних умов.