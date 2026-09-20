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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
238
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2 хв

Україну накриє різке похолодання: сильна злива та шторм вдарять по країні — синоптикиня назвала дату

У західних, північних областях та більшості центральних регіонів у понеділок температура знизиться до +15 градусів тепла.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Погода в Україні

Погода в Україні

У понеділок, 21 вересня, до України прийде холодний атмосферний фронт. Він принесе дощі, різке похолодання та шквали.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Якою буде погода в Україні на початку тижня

За її прогнозом, дощі очікуються у більшості областей — від помірних до сильних. Вітер змінить напрямок із південно-західного на західний та північно-західний і місцями буде сильним.

На сході та півдні країни опади переважно будуть невеликими, хоча подекуди можуть посилюватися до помірних.

У західних, північних областях та більшості центральних регіонів у понеділок температура знизиться до +15…+18°. Водночас на півдні, сході, а також на Полтавщині та Дніпропетровщині ще збережеться тепло — +20…+27°.

Проте вже у вівторок, 22 вересня, похолодання пошириться і на ці регіони.

Якою буде погода у Києві

У столиці тепла та сонячна неділя зміниться холодною дощовою погодою. У Києві очікується поривчастий північно-західний вітер, а температура повітря опуститься до +15°. Протягом дня дощ місцями може бути сильним.

У вівторок опади послабшають, однак уже в середу, 23 вересня, у Києві та інших регіонах України знову очікуються сильні дощі.

Коли повернеться тепло

За прогнозом синоптикині, прохолодна погода утримуватиметься протягом наступного тижня.

Водночас ближче до наступних вихідних, орієнтовно від 26 вересня, в Україні знову очікується потепління.

Нагадаємо, 20 вересня Україну прогріє до +29 градусів. Переважно без опадів і тепло. Вночі та вранці на Правобережжі місцями можливий туман.

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