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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
126
Час на прочитання
2 хв

Андрій Бєдняков вперше за довгий час показав 11-річну доньку і розчулив словами: "Я завжди поруч"

Ведучий опублікував рідкісні фото Ксенії.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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Андрій Бєдняков з донькою та ексдружиною

Андрій Бєдняков з донькою та ексдружиною / © instagram.com/biedniakov

Український телеведучий Андрій Бєдняков показав 11-річну доньку Ксенію та зворушливо привітав її з днем народження.

Особливий день у родині ведучого припав на 20 вересня. Саме цього дня Ксенія святкує 11-річчя. З нагоди свята Бєдняков зробив рідкісний виняток і показав доньку у своєму Instagram. Він опублікував кілька архівних кадрів із дівчинкою. До світлин знаменитість додав дуже особисте привітання. Його слова швидко привернули увагу підписників.

«Тобі 11! Ксеня! Ксенія! Ксюша! Я люблю тебе настільки сильно, що слово „сильно“ занадто слабке для цього. Ти неймовірна дівчинка», — написав Андрій.

Донька Андрія Бєднякова / © instagram.com/biedniakov

Донька Андрія Бєднякова / © instagram.com/biedniakov

Донька Андрія Бєднякова / © instagram.com/biedniakov

Донька Андрія Бєднякова / © instagram.com/biedniakov

Донька та син Андрія Бєднякова / © instagram.com/biedniakov

Донька та син Андрія Бєднякова / © instagram.com/biedniakov

Бєдняков також зізнався, що пишається донькою і хоче залишатися для неї людиною, на яку вона завжди може покластися. У своєму зверненні він пообіцяв підтримувати Ксенію незалежно від обставин — як батько та як друг.

«Доця, я завжди поруч. Я завжди зможу. Я завжди тато. Я завжди друг. Я підкажу, допоможу, розкажу до останнього заходу сонця. І знай: я завжди підніму тебе на руки та підкину догори. Принаймні спробую. Навіть коли мені буде 70. А це вже скоро. Люблю тебе, дівчинка, яка робить мене кращим», — наголосив ведучий.

Донька Андрія Бєднякова / © instagram.com/biedniakov

Донька Андрія Бєднякова / © instagram.com/biedniakov

Донька Андрія Бєднякова / © instagram.com/biedniakov

Донька Андрія Бєднякова / © instagram.com/biedniakov

Донька Андрія Бєднякова / © instagram.com/biedniakov

Донька Андрія Бєднякова / © instagram.com/biedniakov

Публікація не залишила підписників байдужими. У коментарях вони звернули увагу не лише на теплі слова Бєднякова, а й на зовнішню схожість батька та доньки. Ксенія помітно підросла, а шанувальники ведучого назвали її справжньою копією знаменитого тата.

Андрій Бєдняков виховує двох дітей — доньку та сина, народжених у його шлюбі з Анастасією Короткою. Подружжя розлучилося 2024 року, однак продовжує підтримувати дружні стосунки заради дітей.

Донька Андрія Бєднякова / © instagram.com/biedniakov

Донька Андрія Бєднякова / © instagram.com/biedniakov

Донька Андрія Бєднякова / © instagram.com/biedniakov

Донька Андрія Бєднякова / © instagram.com/biedniakov

Нагадаємо, нещодавно ексдружина Бєднякова Анастасія Коротка після життя у США відверто висловилася, чи шкодує про повернення до Києва.

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