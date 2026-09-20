ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Кількість переглядів
400
Час на прочитання
1 хв

Собака залишилась у квартирі, яка палала в Києві: чим все закінчилось

Під час пожежі у п’ятиповерхівці в Подільському районі Києва рятувальники винесли з квартири собаку.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
У Києві під час пожежі на Подолі рятувальники врятували собаку

У Києві під час пожежі на Подолі рятувальники врятували собаку / © ДСНС

У Подільському районі Києва рятувальники під час гасіння пожежі винесли з квартири собаку.

Про це повідомили у ДСНС Києва.

Пожежа сталася 20 вересня на вулиці Костянтинівській. Повідомлення про загоряння надійшло о 13:52.

Вогонь виник у квартирі на другому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку. Під час гасіння рятувальники виявили та врятували собаку, яка перебувала всередині.

Рятувальники ДСНС. / © ДСНС

Рятувальники ДСНС. / © ДСНС

О 14:28 пожежу ліквідували на площі 5 кв. м. Жертв і постраждалих немає. Причину загоряння встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, у Фастівському районі Київської області після атаки російського безпілотника спалахнула пожежа у п’ятиповерховому житловому будинку. За даними Київської ОВА, БпЛА влучив у будинок, після чого загорілася покрівля. На місці працювали рятувальники ДСНС.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie