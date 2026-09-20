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Собака залишилась у квартирі, яка палала в Києві: чим все закінчилось
Під час пожежі у п’ятиповерхівці в Подільському районі Києва рятувальники винесли з квартири собаку.
У Подільському районі Києва рятувальники під час гасіння пожежі винесли з квартири собаку.
Про це повідомили у ДСНС Києва.
Пожежа сталася 20 вересня на вулиці Костянтинівській. Повідомлення про загоряння надійшло о 13:52.
Вогонь виник у квартирі на другому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку. Під час гасіння рятувальники виявили та врятували собаку, яка перебувала всередині.
О 14:28 пожежу ліквідували на площі 5 кв. м. Жертв і постраждалих немає. Причину загоряння встановлюватимуть правоохоронці.
Нагадаємо, у Фастівському районі Київської області після атаки російського безпілотника спалахнула пожежа у п’ятиповерховому житловому будинку. За даними Київської ОВА, БпЛА влучив у будинок, після чого загорілася покрівля. На місці працювали рятувальники ДСНС.