Собака осталась в горящей квартире в Киеве: чем все закончилось

В Киеве во время пожара на Подоле спасатели спасли собаку

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В Подольском районе Киева спасатели при тушении пожара вынесли из квартиры собаку.

Об этом сообщили в ГСЧС Киева.

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Пожар произошел 20 сентября на улице Константиновской. Сообщение о возгорании поступило в 13:52.

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Огонь возник в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома. Во время тушения спасатели обнаружили и спасли собаку, которая находилась внутри.

Спасатели ДСНС.

В 14:28 пожар был ликвидирован на площади 5 кв. м. Жертв и пострадавших нет. Причину возгорания будут устанавливать правоохранители.

Напомним, в Фастовском районе Киевской области после атаки российского беспилотника вспыхнул пожар в пятиэтажном жилом доме. По данным Киевской ОВА, БПЛА попал в дом, после чего загорелась кровля. На месте работали спасатели ГСЧС.

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