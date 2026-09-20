- Дата публикации
-
- Количество просмотров
- 457
- Время на прочтение
- 1 мин
Собака осталась в горящей квартире в Киеве: чем все закончилось
При пожаре в пятиэтажке в Подольском районе Киева спасатели вынесли из квартиры собаку.
В Подольском районе Киева спасатели при тушении пожара вынесли из квартиры собаку.
Об этом сообщили в ГСЧС Киева.
Пожар произошел 20 сентября на улице Константиновской. Сообщение о возгорании поступило в 13:52.
Огонь возник в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома. Во время тушения спасатели обнаружили и спасли собаку, которая находилась внутри.
В 14:28 пожар был ликвидирован на площади 5 кв. м. Жертв и пострадавших нет. Причину возгорания будут устанавливать правоохранители.
Напомним, в Фастовском районе Киевской области после атаки российского беспилотника вспыхнул пожар в пятиэтажном жилом доме. По данным Киевской ОВА, БПЛА попал в дом, после чего загорелась кровля. На месте работали спасатели ГСЧС.