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Россия ударила по большому городу вечером: есть раненые, вспыхнул масштабный пожар
В Днепре после атаки России загорелся сильный пожар. Есть раненые.
Россия атаковала Днепр вечером 17 сентября. В результате обстрела два человека получили ранения.
Об этом сообщил начальник областной военной администрации Александр Ганжа.
Россия ударила по Днепру — что известно
По словам главы ОВА, оба пострадавших сейчас находятся под наблюдением врачей.
В результате атаки также вспыхнул сильный пожар. На месте работают соответствующие службы.
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Напомним, в Запорожье 17 сентября российский FPV-дрон попал вблизи общественного транспорта на остановке.
Россия еще ударила авиабомбами по Сумам 16 сентября. Один человек погиб, еще девять ранены, в том числе двое детей.
Также в Одессе во время очередных российских обстрелов 16 сентября погиб гражданский мужчина.