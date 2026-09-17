Россия ударила по большому городу вечером: есть раненые, вспыхнул масштабный пожар

Атака РФ на Днепр 17 сентября / © соцмережі

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Россия атаковала Днепр вечером 17 сентября. В результате обстрела два человека получили ранения.

Об этом сообщил начальник областной военной администрации Александр Ганжа.

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Россия ударила по Днепру — что известно

По словам главы ОВА, оба пострадавших сейчас находятся под наблюдением врачей.

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В результате атаки также вспыхнул сильный пожар. На месте работают соответствующие службы.

Атака РФ на Дніпро 17 вересня / © соцмережі

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Напомним, в Запорожье 17 сентября российский FPV-дрон попал вблизи общественного транспорта на остановке.

Россия еще ударила авиабомбами по Сумам 16 сентября. Один человек погиб, еще девять ранены, в том числе двое детей.

Также в Одессе во время очередных российских обстрелов 16 сентября погиб гражданский мужчина.

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