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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россия ударила по большому городу вечером: есть раненые, вспыхнул масштабный пожар

В Днепре после атаки России загорелся сильный пожар. Есть раненые.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Атака РФ на Днепр 17 сентября

Атака РФ на Днепр 17 сентября / © соцмережі

Россия атаковала Днепр вечером 17 сентября. В результате обстрела два человека получили ранения.

Об этом сообщил начальник областной военной администрации Александр Ганжа.

Россия ударила по Днепру — что известно

По словам главы ОВА, оба пострадавших сейчас находятся под наблюдением врачей.

В результате атаки также вспыхнул сильный пожар. На месте работают соответствующие службы.

Атака РФ на Дніпро 17 вересня / © соцмережі

Война в Украине — последние новости

Напомним, в Запорожье 17 сентября российский FPV-дрон попал вблизи общественного транспорта на остановке.

Россия еще ударила авиабомбами по Сумам 16 сентября. Один человек погиб, еще девять ранены, в том числе двое детей.

Также в Одессе во время очередных российских обстрелов 16 сентября погиб гражданский мужчина.

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