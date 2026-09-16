Россия ударила авиабомбами по крупному областному центру: есть погибший и раненые (фото, видео)

Атака РФ на Сумы 16 сентября / © ГСЧС Украины

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Россия ударила авиабомбами по Сумам 16 сентября. Один человек погиб, еще девять ранены, в том числе двое детей.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

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Атака РФ по Сумам 16 сентября — что известно

Авиаудар нанес серьезные разрушения в частном секторе. Из-за обстрелов бомбами повреждены или наголову разбиты дома, сараи и частные автомобили.

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«Спасатели одновременно работали на нескольких локациях», — отметили в ГСЧС.

Спасатели оказывали помощь пострадавшим, ликвидировали пожары, разбирали завалы и помогали гражданам искать уцелевшее имущество.

Атака РФ на Суммы 16 сентября / © ГСЧС Украины

Атака РФ на Суммы 16 сентября / © ГСЧС Украины

Атака РФ на Суммы 16 сентября / © ГСЧС Украины

Атака РФ на Суммы 16 сентября / © ГСЧС Украины

Атака РФ на Суммы 16 сентября / © ГСЧС Украины

Война в Украине — последние новости

Напомним, в Одессе во время очередных российских обстрелов 16 сентября погиб гражданский мужчина.

Ранее мы писали, что Россия 15 сентября атаковала Украину реактивными дронами. В Киеве один за другим раздаются взрывы, есть «прилеты» по АЗС. После попадания вспыхнули пожары. По данным Воздушных сил, с вечера и ночью враг выпустил 200 ударных БПЛА.

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