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Россия ударила авиабомбами по крупному областному центру: есть погибший и раненые (фото, видео)
Российский авиаудар по Сумам обернулся гибелью человека и многочисленными разрушениями.
Россия ударила авиабомбами по Сумам 16 сентября. Один человек погиб, еще девять ранены, в том числе двое детей.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Атака РФ по Сумам 16 сентября — что известно
Авиаудар нанес серьезные разрушения в частном секторе. Из-за обстрелов бомбами повреждены или наголову разбиты дома, сараи и частные автомобили.
«Спасатели одновременно работали на нескольких локациях», — отметили в ГСЧС.
Спасатели оказывали помощь пострадавшим, ликвидировали пожары, разбирали завалы и помогали гражданам искать уцелевшее имущество.
Война в Украине — последние новости
Напомним, в Одессе во время очередных российских обстрелов 16 сентября погиб гражданский мужчина.
Ранее мы писали, что Россия 15 сентября атаковала Украину реактивными дронами. В Киеве один за другим раздаются взрывы, есть «прилеты» по АЗС. После попадания вспыхнули пожары. По данным Воздушных сил, с вечера и ночью враг выпустил 200 ударных БПЛА.