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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Один город в Украине остался без света: что произошло

Авария на подстанции оставила без света более 56 тысяч семей в Кривом Роге.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Отключение света

Отключение света / © Associated Press

В Кривом Роге вечером 16 сентября из-за аварии на подстанции более 56 тысяч семей остались без света.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Александр Ганжа.

Кривой Рог остался без света — что известно

По его словам, специалисты сразу принялись за ремонт и большинство жителей уже подключили к резервным линиям.

«Почти 20 тысяч абонентов получают электроэнергию по графикам», — отметил Александр Ганжа.

Энергетики продолжают ремонт и планируют полностью возобновить электроснабжение в штатном режиме до конца дня.

Война в Украине — последние новости

Напомним, Россия ударила авиабомбами по Сумам 16 сентября. Один человек погиб, еще девять ранены, в том числе двое детей.

Также в Одессе во время очередных российских обстрелов 16 сентября погиб гражданский мужчина.

Российская армия готовит Украине тяжелую зиму, поэтому россияне накапливают ракеты и новые дроны для мощных атак.

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