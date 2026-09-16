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Один город в Украине остался без света: что произошло
Авария на подстанции оставила без света более 56 тысяч семей в Кривом Роге.
В Кривом Роге вечером 16 сентября из-за аварии на подстанции более 56 тысяч семей остались без света.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Александр Ганжа.
Кривой Рог остался без света — что известно
По его словам, специалисты сразу принялись за ремонт и большинство жителей уже подключили к резервным линиям.
«Почти 20 тысяч абонентов получают электроэнергию по графикам», — отметил Александр Ганжа.
Энергетики продолжают ремонт и планируют полностью возобновить электроснабжение в штатном режиме до конца дня.
Война в Украине — последние новости
Напомним, Россия ударила авиабомбами по Сумам 16 сентября. Один человек погиб, еще девять ранены, в том числе двое детей.
Также в Одессе во время очередных российских обстрелов 16 сентября погиб гражданский мужчина.
Российская армия готовит Украине тяжелую зиму, поэтому россияне накапливают ракеты и новые дроны для мощных атак.