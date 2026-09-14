Драка в лицее Кривого Рога закончилась больницей: что произошло с подростками

Драка / © nissan.ua

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В Кривом Роге произошел конфликт между учениками одного из лицеев, в результате которого два подростка оказались в больнице из-за избиения 15-летним спортсменом.

Об этом сообщило местное издание «Свой Кривой Рог».

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Драка в туалете лицея — что известно

По данным местного медиа «Свои Кривой Рог», инцидент произошел в уборной лицея «Кредо» в Центрально-Городском районе. По словам матерей пострадавших ребят, конфликт возник из-за того, что 15-летний чемпион по кикбоксингу возмутился, будто школьники слишком долго занимают туалет и смеются над ним.

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Отмечается, что в результате потасовки двум подросткам понадобилась медицинская помощь, а одному из них пришлось сделать операцию на носовой перегородке. В издании добавили, что нападающий перешел в лицей только в этом году и уже не в первый раз меняет учебное заведение. Мать подростка предполагает, что в «Кредо» над ним могли издеваться как над новичком. Однако директор учреждения факт буллинга журналистам не подтвердила и не опровергла.

В полке отреагировали на драку — что заявили

В Криворожском районном управлении полиции сообщили, что вызов по поводу драки между школьниками поступил правоохранителям 9 сентября.

«Предварительно установлено, что между тремя учащимися 15 и 16 лет возник конфликт, в результате которого двое из них получили телесные повреждения», — заявили в полиции.

Правоохранители отметили, что по этому факту сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное легкое телесное повреждение). Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства и детали происшествия.

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Напомним, в Киеве 19-летнему студенту сообщили о подозрении в покушении на убийство, хулиганство и причинение тяжких телесных повреждений после ножевого нападения на троих мужчин. Один из потерпевших находится в реанимации в состоянии комы.

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