Бійка у ліцеї Кривого Рогу закінчилася лікарнею: що сталося з підлітками

Бійка / © www.sciencephoto.com

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У Кривому Розі стався конфлікт між учнями одного з ліцеїв, унаслідок якого двоє підлітків опинилися в лікарні через побиття 15-річним спортсменом.

Про це повідомило місцеве видання «Свої Кривий Ріг».

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Бійка у вбиральні ліцею — що відомо

За даними місцевого медіа «Свої Кривий Ріг», інцидент стався у вбиральні ліцею «Кредо», що в Центрально-Міському районі. За словами матерів постраждалих хлопців, конфлікт виник через те, що 15-річний чемпіон із кікбоксингу обурився — нібито школярі надто довго займають туалет та сміються з нього.

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Зазначається, що внаслідок бійки двом підліткам знадобилася медична допомога, а одному з них довелося зробити операцію на носовій перегородці. У виданні додали, що нападник перейшов до ліцею лише цього року і вже не вперше впливає на навчальний заклад. Мати підлітка припускає, що в «Кредо» з нього могли знущатися як з новачка. Однак директорка закладу факт булінгу журналістам не підтвердила і не спростувала.

У поліції відреагували на бійку — що заявили

У Криворізькому районному управлінні поліції повідомили, що виклик щодо бійки між школярами надійшов правоохоронцям 9 вересня.

«Попередньо встановлено, що між трьома учнями віком 15 та 16 років виник конфлікт, унаслідок якого двоє з них дістали тілесні ушкодження», — заявили у поліції.

Правоохоронці зазначили, що за цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження). Наразі поліція продовжує встановлювати всі обставини та деталі події.

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Нагадаємо, у Києві 19-річному студенту повідомили про підозру у замаху на вбивство, хуліганстві та завдаванні тяжких тілесних ушкоджень після ножового нападу на трьох чоловіків. Один із потерпілих перебуває у реанімації в стані коми.

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