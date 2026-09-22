Дніпропетровщина під масованою атакою РФ: у містах знову лунають вибухи

Ракета / © ТСН.ua

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У Дніпропетровській області вночі 22 вересня триває масована російська ракетна атака. Вибухи пролунали у Дніпрі, Кривому Розі та Павлограді, після чого повідомлялося про повторні вибухи.

Близько 01:58 Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з району російського Воронежа. Згодом військові зафіксували швидкісні цілі у напрямку Дніпропетровщини.

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За попередніми даними моніторингових каналів, по чотири балістичні ракети могли атакувати Дніпро та Кривий Ріг, щонайменше три — Павлоград. Ця кількість наразі попередня.

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Ракетну атаку на Кривий Ріг підтвердив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Він попереджав, що можливі нові пуски.

Станом на момент підготовки матеріалу в регіоні знову повідомляли про вибухи. Загроза не минула.

Інформація про можливі влучання, руйнування та постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, у Зеленського вважають, що майбутня зима в Україні буде важкою через ймовірні атаки Росії по об’єктах критичної інфраструктури.

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