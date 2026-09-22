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Дніпропетровщина під масованою атакою РФ: у містах знову лунають вибухи
У ніч проти 22 вересня російські війська атакували балістикою Дніпро, Кривий Ріг і Павлоград, а після першої серії ударів у регіоні продовжили лунати повторні вибухи.
У Дніпропетровській області вночі 22 вересня триває масована російська ракетна атака. Вибухи пролунали у Дніпрі, Кривому Розі та Павлограді, після чого повідомлялося про повторні вибухи.
Близько 01:58 Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з району російського Воронежа. Згодом військові зафіксували швидкісні цілі у напрямку Дніпропетровщини.
За попередніми даними моніторингових каналів, по чотири балістичні ракети могли атакувати Дніпро та Кривий Ріг, щонайменше три — Павлоград. Ця кількість наразі попередня.
Ракетну атаку на Кривий Ріг підтвердив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Він попереджав, що можливі нові пуски.
Станом на момент підготовки матеріалу в регіоні знову повідомляли про вибухи. Загроза не минула.
Інформація про можливі влучання, руйнування та постраждалих уточнюється.
Нагадаємо, у Зеленського вважають, що майбутня зима в Україні буде важкою через ймовірні атаки Росії по об’єктах критичної інфраструктури.