ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
353
Час на прочитання
1 хв

Дніпропетровщина під масованою атакою РФ: у містах знову лунають вибухи

У ніч проти 22 вересня російські війська атакували балістикою Дніпро, Кривий Ріг і Павлоград, а після першої серії ударів у регіоні продовжили лунати повторні вибухи.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Ракета

Ракета / © ТСН.ua

У Дніпропетровській області вночі 22 вересня триває масована російська ракетна атака. Вибухи пролунали у Дніпрі, Кривому Розі та Павлограді, після чого повідомлялося про повторні вибухи.

Близько 01:58 Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з району російського Воронежа. Згодом військові зафіксували швидкісні цілі у напрямку Дніпропетровщини.

За попередніми даними моніторингових каналів, по чотири балістичні ракети могли атакувати Дніпро та Кривий Ріг, щонайменше три — Павлоград. Ця кількість наразі попередня.

Ракетну атаку на Кривий Ріг підтвердив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Він попереджав, що можливі нові пуски.

Станом на момент підготовки матеріалу в регіоні знову повідомляли про вибухи. Загроза не минула.

Інформація про можливі влучання, руйнування та постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, у Зеленського вважають, що майбутня зима в Україні буде важкою через ймовірні атаки Росії по об’єктах критичної інфраструктури.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie