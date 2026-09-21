Блекаут

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Україна готується до найскладнішої зими від початку вторгнення. Через можливі обстріли та нестачу ППО люди запасаються дровами і планують переїзд до сіл, а уряд шукає підтримку на Заході.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

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Загроза блекаутів і відключення опалення: як українці готуються до зими

Видання називає центральне опалення найслабшим місцем українських міст. Якщо Росія зруйнує теплоелектростанції, люди залишаться без тепла. Щоб труби не лопнули від морозу, з них доведеться зливати воду.

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Саме це сталося минулої зими на столичній Троєщині. Там у 20-градусний мороз сотні тисяч мешканців залишилися без тепла, світла й води.

Враховуючи минулі блекаути, люди діють наперед. Киянка Анна Сторож перебралася зі столичної багатоповерхівки до сільського будинку з піччю. Вона зазначила, що відсутність електрики для неї не проблема, а от жити без опалення вона не зможе.

За словами жінки, паніка серед покупців підняла ціни на дрова на 70–80%. Координаторка Greenpeace Україна Марін Абрамян також планувала переїзд із міста, проте злякалася непередбачуваних обстрілів. Вона вже двічі тікала від війни — з Нагірного Карабаху та Донецька, і на основі власного досвіду називає життя без води найстрашнішим випробуванням.

Потреба України в ППО Patriot та «Пунктах незламності»

Український уряд готується до найгірших сценаріїв. За словами прем’єр-міністра України Сергія Корецького, планується розширення мережі «Пунктів незламності» — укриттів із генераторами, де можна зігрітися та отримати гарячу їжу. Також Київ закликає партнерів надсилати ремонтні бригади для відновлення мереж.

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«Єдине, на що я не розраховую, це на м’якшу погоду», — наголосив він.

Зазначається, що головною потребою України залишається захист неба. Від серпня Росія економить балістичні ракети, застосовуючи переважно дрони, що вказує на ймовірне накопичення зброї для зимових ударів.

Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що для захисту взимку Україні потрібно щонайменше 300 перехоплювачів Patriot, і запропонував США продати частину своїх резервів.

«Америка могла б поповнити свої запаси, і ми могли б пережити зиму», — підкреслив він.

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Крім того, Зеленський повідомив про плани зустрітися з Дональдом Трампом під час тижня Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Він зазначив, що ця зустріч «може багато чого змінити», а ключовими темами стануть «енергетична та продовольча безпека і захист людського життя».

Оцінки союзників: від тривоги до підтримки

Європейські лідери, які зберуться у Нью-Йорку, планують лобіювати питання надання Києву додаткових систем Patriot і фінансової допомоги. Німеччина та низка інших країн уже пообіцяли передати комплекси й ракети зі своїх запасів.

Попри це серед союзників є побоювання. Деякі посадовці ЄС висловлюють стурбованість, що Україна може програти війну, якщо не вистоїть цієї зими. Натомість представники НАТО налаштовані менш песимістично, вважаючи, що Київ впорається з труднощами.

Представник Міноборони США Елбрідж Колбі під час зустрічі Контактної групи наголосив, що союзники мають реально оцінювати ситуацію.

«Ми не можемо передбачити, коли закінчиться ця трагічна війна», — зазначив він.

Водночас прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав поточну ситуацію найкритичнішою. Він відкинув можливість швидкого миру, посилаючись на дані розвідки.

«Росіяни не зацікавлені — принаймні до кінця зими — в будь-яких серйозних переговорах. Вони переконані, що зима буде трагічно критичною для України», — заявив він.

Незважаючи на важкі прогнози, українці залишаються стійкими. За словами Анни Сторож, люди роками готувалися до погіршення ситуації, тому зараз не відчувають повного відчаю.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, Херсон цієї зими може зіткнутися з проблемами з опаленням. Міські тепломережі наразі готові до роботи, однак генерувальні потужності перебувають у вкрай складному стані.

Раніше ми писали, що ситуація з опаленням на лівому березі Києва взимку 2026 року може бути кращою, ніж торік. У разі нових атак на ТЕЦ уряд планує залучати додаткових фахівців.

Також у Києві опалювальний сезон може розпочатися щонайменше на два тижні пізніше за звичні терміни через неготовність частини інфраструктури. Про це заявив народний депутат Юрій Камельчук.

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