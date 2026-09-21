РФ змінила тактику ударів: нова фаза війни, розгром бази "Рубікон" та таємний союз України

Війна в Україні

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Київ готовий до взаємного мораторію на далекобійні удари. Та чи готова Москва. Вже кілька днів минуло від заяви Трампа, що між Україною та Росією можуть статись угода про взаємне припинення обстрілів. Президент Зеленський підтримав таку ініціативу, та зазначив, що це буде дзеркальна відповідь, якщо Москва теж припинить гатити по цивільних об’єктах.

Експерти кажуть, що Путіну теж треба перемир’я, адже бензинова криза в країні — бензоколонці, через українські дронові атаки ще набирає обертів.

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Статистика за півтора місяці — 3 тисячі безпілотників. Але Росія і досі продовжує запускати безпілотники по українських містах. Хоч вже й не так інтенсивно, як кілька тижнів тому. Все тому, що запаси скінчились — припускають експерти.

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Спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко розбиралась, як змінились обстріли Росії і чому тепер окупанти б’ють навіть посеред дня.

Удари по АЗС. По потягам та логістичним центрам. По дорогам та АЗС. По житлових будинках і підприємствах. І все це посеред дня.

Росіяни змінили тактику ударів по Україні і гатять у будь який час доби ударними безпілотниками по геть цивільних об’єктах. При цьому, за чітким алгоритмом — перед комбінованими чи балістичними ударами, спочатку хвилями летять швидкісні дрони. І все це, не лише аби виснажити українське ППО, а й психологічно тиснути на українців.

Війна в Україні

Б’ють бо можуть, кажуть експерти. І це прорахована тактика ворога. Перші шахеди, які полетіли по Україні ще у 2022-му були на бензинових двигунах і летіли низько та повільно. Тоді ж Україна знайшла їм протидію — мобільні вогневі групи. А вже наприкінці 2024-го з’явились дрони перехоплювачі і торік показник збиття досяг чи не 100%. Навіть, якщо окупанти запускали їх вночі і роями по кілька десятків, а й то й сотень. Тепер логіка змінилась. «Шахеди» еволюціонували і тепер, переважно, вони реактивні. Саме їх росіяни використовують здебільшого для ударів по цивільним об’єктам. І саме вони здатні швидше та вище літати і через це обходити перехоплювачів навіть у світлий час доби. Але серед новацій не тільки це.

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«Нові реактивні „Шахеди“ є на носі з донаведенням. ГУР вже показував інфу, що ворог встановлює на такі дрони і мінікомп’ютери, для того щоб був системний супутниковий зв’язок. Шукають різні варіанти, як зробити ефективно», — каже військовий експерт, майор ЗСУ Андрій Ткачук

За останній місяць ворог використав три тисячі реактивних “Шахедів”, каже радник Президента Сергій Флеш. І як правило — злітають вони чи не з конвеєра і запасу таких дронів росія досі не має, зазначає Флеш.

«Щодня ми знаходимо уламки дронів, виготовлених буквально напередодні. Тобто йдеться не про накопичений запас», — розповів радник президента України Сергій Бескрестнов.

Виготовлення реактивного безпілотника обходиться Росії в кілька разів дорожче ніж звичайного «Шахеда» на бензиновому двигуні. Отже, як вважають аналітики, їхнє виробництво б’є по російській економіці не меньше болюче, ніж українські далекобійні дрони по їхнім нафтопереробним заводам. До того ж, завдяки нашим ППО, до своїх цілей російські «Шахеди» найчастіше не долітають

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Юрій Ігнат

«Якби долітало усі 100%, вибачте, вже б були значно інші результати. Ви бачите, відсоток збиття доволі великий на сьогоднішній день, але ті 10% чи 20% все ж таки долітають. Працюють різні засоби. Зокрема, винищувальна авіація, це літаки F-16, літаки „Міраж“, наземна протиповітряна оборона, зенітні ракетні комплекси малого та середнього радіусу дії, ПЗРК, мобільні вогневі групи», — розповідає речник ПС Юрій Ігнат.

Під час перших “Шахедних” атак у часи повномасштабної війни українські розробники приблизно за пів року знайшли ім протидію. Нині, проти реактивних дронів є 4-ри рішення, — про це ще два тижні тому говорив міністр оборони Євген Хмара. Але, за його словами, нині головне — протестувати нові перехоплювачі і масштабувати виробництво.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: РФ ЗМІНИЛА ТАКТИКУ УДАРІВ! Нова фаза війни, розгром бази «Рубікон» та таємний союз України

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