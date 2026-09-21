- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 796
- Час на прочитання
- 2 хв
Астрологиня назвала найгірших супутників за знаком зодіака
Якість будь-якої подорожі залежить не лише від класу вагона чи зручності місця в салоні літака, а й від людей, які сидять поруч.
Людина, яка сидить поруч із нами, може як зробити подорож приємнішою, так і перетворити її на жахіття.
Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які є найгіршими супутниками.
Стрілець
Стрільці небезпечні… своєю товариськістю. Якість, яка є бажаною у повсякденному житті, під час подорожі може стати серйозною проблемою. Представники цього знака можуть буквально заговорити свого сусіда, розповідаючи йому всі свої таємниці, в той час як тому хочеться просто відпочити.
Овен
Овни можуть створити чимало незручностей оточення своєю надзвичайною впертістю, яку вони називають безкомпромісністю. Про що б їхні супутники не попросили, вони, найімовірніше, натраплять на категоричну відмову, навіть якщо самим представникам цього знака це нічого не коштуватиме — просто так, з принципу.
Діва
Діви як прихильники ідеального ладу прагнуть контролювати все, що відбувається навколо, і не дозволять нікому й кроку зробити без їхнього дозволу. Такі пасажири створюватимуть своїм сусідам численні перешкоди, заважаючи їм дістатися до свого місця та покинути його, а також робитимуть зауваження з будь-якого приводу.
Читайте також:
Ліліт у Діві від 14 вересня 2026 року до 11 червня 2027 року: чому цей період є складним
Меркурій у Терезах від 10 до 30 вересня 2026 року: як скористатися цим періодом
Венера у Скорпіоні від 10 вересня до 25 жовтня 2026 року: що на нас чекає в цей час
Зодіакальний гороскоп на вересень 2026 року для всіх 12 знаків