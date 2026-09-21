Астрологиня назвала найгірших супутників за знаком зодіака

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Людина, яка сидить поруч із нами, може як зробити подорож приємнішою, так і перетворити її на жахіття.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які є найгіршими супутниками.

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Стрілець

Стрільці небезпечні… своєю товариськістю. Якість, яка є бажаною у повсякденному житті, під час подорожі може стати серйозною проблемою. Представники цього знака можуть буквально заговорити свого сусіда, розповідаючи йому всі свої таємниці, в той час як тому хочеться просто відпочити.

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Овен

Овни можуть створити чимало незручностей оточення своєю надзвичайною впертістю, яку вони називають безкомпромісністю. Про що б їхні супутники не попросили, вони, найімовірніше, натраплять на категоричну відмову, навіть якщо самим представникам цього знака це нічого не коштуватиме — просто так, з принципу.

Діва

Діви як прихильники ідеального ладу прагнуть контролювати все, що відбувається навколо, і не дозволять нікому й кроку зробити без їхнього дозволу. Такі пасажири створюватимуть своїм сусідам численні перешкоди, заважаючи їм дістатися до свого місця та покинути його, а також робитимуть зауваження з будь-якого приводу.

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