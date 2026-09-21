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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
363
Час на прочитання
2 хв

Три знаки зодіаку, яким сьогодні слід контролювати свої емоції

День потужної творчої енергії, яку важливо сконцентрувати на одному, але важливому занятті — так можна досягти неймовірних результатів.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Однак, окрім позитивного настрою, припливу сил і бажання діяти, він може спричинити й сплеск емоцій, які важливо контролювати.

Сьогодні, 21 вересня, представники всіх знаків зодіаку можуть відчути небачений приплив енергії, але трьом із них важливо контролювати сплеск пов’язаних із ними емоцій.

Телець

Тельців, які й без того часто страждають від спалахів невдоволення, цього разу дратуватиме буквально все. Але найважче доведеться людям, які перебувають поруч із ними, які, втомившись від поведінки представників цього знака, можуть розвернутися й піти, водночас гучно грюкнувши дверима.

Рак

Раки — сором’язливі й неконфліктні люди, тому їхня нинішня нестриманість, яка в деяких випадках може призвести до серйозного скандалу, буде тим дивнішою для оточення. Згодом, прийшовши до тями, вони проситимуть вибачення, але, можливо, краще не доводити справу до скандалу.

Риби

Риби — найромантичніший знак зодіаку, тому його представники втрачають самовладання досить рідко, але в таких випадках можуть перекричати й переперечити всіх. Сьогодні це зіграє з ними злий жарт — накинувшись на незнайому людину, вони можуть, як то кажуть, напасти не на того.

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