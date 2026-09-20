Брат принцеси Діани зробив неприємну заяву про короля Чарльза після скандальної історії в його мемуарах

Чарльз Спенсер / © Instagram Чарльза Спенсера

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В інтерв'ю газеті Mail on Sunday 62-річний 9-й граф Спенсер прокоментував рідкісну реакцію палацу на заяви в його нових мемуарах «Лебедина пісня: Діана, моя сестра» про розмову з майбутнім королем Чарльзом після смерті Діани 1997 року.

«Не щодня прокидаєшся і виявляєш, що король тебе обдурив, — сказав Спенсер. — Це було вражаюче провокаційно і низько, бо це була по суті спроба сказати, що я збрехав, не даючи королю можливості спростувати мої слова».

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Чарльз Спенсер / © Instagram Чарльза Спенсера

"Мені також здалося, що це була досить невдала імітація фрази "спогади можуть відрізнятися", яка була набагато більш елегантним способом висловити думку, але в цих обставинах абсолютно недоречна", - продовжив він, маючи на увазі відповідь королеви Єлизавети принцу Гаррі і Меган Маркл після їхнього інтерв'ю Опрі Вінфрі.

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Раніше цього тижня газета Daily Mail опублікувала перший уривок із книжки Спенсера, в якому він розповідає про розмову, яка у нього відбулася з майбутнім королем Чарльзом під час підготовки до похорону Діани після її смерті 1997 року.

Принц Чарльз і принцеса Діана / © Associated Press

Під час розмови Спенсер згадав слова 77-річного Чарльза: «Будьте впевнені, ми незабаром про неї забудемо!».

Незабаром після публікації представник палацу виступив із рідкісною заявою: «Хоча ми принципово не коментуємо книжки, Його Величність пам'ятає, що біль братської скорботи може затьмарити розум, вплинути на судження і пофарбувати пам'ять таким чином, що інші цього не помічають, навіть через багато років після такої втрати».

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що мемуари Чарльза Спенсера про принцесу Діану було вкрадено за кілька днів до виходу.

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