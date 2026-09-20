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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
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Як у «Щелепах»: акула напала на чоловіка на очах у свідків — спливли моторошні подробиці

Біля пляжу Сорренто в Перті акула смертельно напала на 63-річного Ґреґа О’Нілла. Після трагедії влада Австралії дозволила знищити хижачку, якщо її вдасться вистежити.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
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В Австралії акула пошматувала чоловіка

В Австралії акула пошматувала чоловіка

В Австралії розгорнулася трагедія після смертельного нападу акули біля узбережжя Перта: загиблим виявився 63-річний Ґреґ О’Нілл. Чоловік плавав разом із другом біля пляжу Сорренто, коли на нього напала хижачка. Трагедія сталася на очах у свідків та викликала швидку реакцію влади.

Про це повідомляє Lad Bible.

Стало відомо, кого в Австралії пошматувала акула

Вперше за тривалий час в Австралії вирішили знайти та знищити небезпечну акулу. Інцидент стався у п’ятницю вранці, 18 вересня, приблизно о 10:30 за місцевим часом. На місце події одразу вирушили екстрені служби. У своїй офіційній заяві поліція штату Західна Австралія зазначила, що повідомлялося, що акула вкусила плавця, коли той плив уздовж узбережжя.

Очевидці події описують те, що сталося, з жахом. Даррел Гейторнтвейт поділився побаченим:

«Це нагадувало сцену з фільму „Щелепи“, де тіло кидає з боку в бік, наче ганчіркову ляльку».

Тіло Ґреґа О’Нілла досі не знайшли. Однак його рідні вже підтвердили особу та звернулися до громадськості зі зворушливими словами пам’яті. У своїй заяві для телеканалу ABC Australia родина зазначила:

«Наша родина глибоко шокована й спустошена жахливою трагедією, що забрала життя Грега Джеймса О’Ніла — батька, майбутнього дідуся, брата, дядька, чоловіка та друга. Він був щедрою та відданою родиною людиною, яка дарувала своїм дітям безліч любові й турботи та відкривала перед ними широкі можливості. Грег любив океан; його знали як завзятого плавця, шанувальника спорту, сумлінного працівника, а також як щиру й дотепну людину».

Одразу після нападу пляж Сорренто закрили, а місцева влада закликала людей утриматися від відвідування цієї зони. Департамент первинної промисловості та регіонального розвитку (DPIRD) продовжує розслідування обставин події.

Прем’єр-міністр Західної Австралії Роджер Кук висловив родині співчуття. За даними Австралійської бази даних інцидентів з акулами, з початку 2000 року в країні фіксують у середньому від двох до трьох смертельних випадків на рік. Міністерка рибальства Джекі Джарвіс наголосила, що Західна Австралія має одну з найкращих стратегій мінімізації ризиків нападу акул.

Попри це, через особливу небезпеку керівництво країни віддало наказ про вилов і знищення акули, яку досі не вистежили. Кожне таке рішення спричиняє суперечки в Австралії, адже велика біла акула є захищеним видом.

Джарвіс пояснила, що дала дозвіл через надзвичайні обставини нападу та загрозу, яку продовжує становити хижак. За її словами, вона уповноважила офіцерів рибоохорони знищити акулу у разі її вилову. Це буде першим таким випадком за останні 10 років.

Гігантська акула розірвала чоловіка на очах у відпочивальників

Нагадаємо, вранці 18 вересня біля популярного пляжу Сорренто в австралійському місті Перт велика 6-метрова акула вбила 63-річного чоловіка, який був членом місцевого серфінг-клубу і часто плавав у цьому районі. Хижачка напала на плавця за 15 метрів від берега та пошматувала його на очах в очевидців, після чого поліція Західної Австралії офіційно підтвердила загибель чоловіка.

Після трагедії пляж одразу закрили, а правоохоронці та рятувальники розпочали масштабну операцію із залученням гелікоптерів і спеціальних пасток з приманками. Влада видала розпорядження розшукати та знищити акулу, залучивши фахівця для оцінки її поведінки.

Подібні смертельні випадки в Австралії залишаються відносно рідкісними — з 2000 року в країні фіксують у середньому 2–3 такі напади на рік. Зокрема, у червні цього ж року на пляжі Куджі 4-метрова акула напала на жінку біля берега; тоді потерпіла втратила ліву руку та багато крові, але змогла відбитися від хижачки й урятуватися.

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