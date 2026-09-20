В Австралии акула разорвала мужчину

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В Австралии развернулась трагедия после смертельного нападения акулы у побережья Перта: погибшим оказался 63-летний Грег О’Нилл. Мужчина плавал вместе с другом у пляжа Сорренто, когда на него напала хищница. Трагедия произошла на глазах у свидетелей и вызвала быструю реакцию власти.

Об этом сообщает Lad Bible.

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Стало известно, кого в Австралии разорвала акула

Впервые за долгое время в Австралии решили найти и уничтожить опасную акулу. Инцидент произошел в пятницу утром, 18 сентября, около 10:30 по местному времени. На место происшествия сразу отправились экстренные службы. В своем официальном заявлении полиция штата Западная Австралия отметила, что сообщалось, что акула укусила пловца, когда тот плыл вдоль побережья.

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Очевидцы происшествия описывают произошедшее с ужасом. Даррел Гейторнтвейт поделился увиденным:

«Это напоминало сцену из фильма „Челюсти“, где тело бросает из стороны в сторону, как тряпичную куклу».

Тело Грега О’Нилла до сих пор не нашли. Но его родные уже подтвердили личность и обратились к общественности с трогательными словами памяти. В своем заявлении для телеканала ABC Australia семья отметила:

«Наша семья глубоко шокирована и опустошена ужасной трагедией, которая забрала жизнь Грега Джеймса О’Нила — отца, будущего дедушки, брата, дяди, мужа и друга. Он был щедрым и преданным семье человеком, который дарил своим детям множество любви и заботы и открывал перед ними широкие возможности. Грег любил океан; его знали как упорного пловца, поклонника спорта, добросовестного работника, а также как искреннего и остроумного человека».

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Сразу после нападения пляж Сорренто закрыли, а местные власти призвали людей воздержаться от посещения этой зоны. Департамент первичной промышленности и регионального развития (DPIRD) продолжает расследование обстоятельств происшествия.

Премьер-министр Западной Австралии Роджер Кук выразил семье соболезнования. По данным Австралийской базы данных инцидентов с акулами, с начала 2000 года в стране фиксируют в среднем от двух до трех смертельных случаев в год. Министр рыболовства Джеки Джарвис подчеркнула, что у Западной Австралии одна из лучших стратегий минимизации рисков нападения акул.

Несмотря на это, из-за особой опасности руководство страны отдало приказ о вылове и уничтожении акулы, которую до сих пор не выследили. Каждое такое решение влечет за собой споры в Австралии, ведь большая белая акула является защищенным видом.

Джарвис объяснила, что дала разрешение из-за чрезвычайных обстоятельств нападения и угрозы, которую продолжает представлять хищник. По ее словам, она уполномочила офицеров рыбоохраны уничтожить акулу в случае ее отлова. Это будет первым подобным случаем за последние 10 лет.

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Гигантская акула разорвала мужчину на глазах у отдыхающих

Напомним, утром 18 сентября у популярного пляжа Сорренто в австралийском городе Перт большая 6-метровая акула убила 63-летнего мужчину, который являлся членом местного серфинг-клуба и часто плавал в этом районе. Хищница напала на пловца в 15 метрах от берега и растерзала его на глазах у очевидцев, после чего полиция Западной Австралии официально подтвердила гибель мужчины.

После трагедии пляж сразу закрыли, а правоохранители и спасатели начали масштабную операцию с привлечением вертолетов и специальных ловушек с приманками. Власти издали распоряжение разыскать и уничтожить акулу, привлекая специалиста для оценки ее поведения.

Подобные смертельные случаи в Австралии остаются относительно редкими — с 2000 года в стране фиксируют в среднем 2-3 таких нападения в год. В частности, в июне этого же года на пляже Куджи 4-метровая акула напала на женщину у берега; тогда потерпевшая потеряла левую руку и много крови, но смогла отбиться от хищницы и спастись.

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