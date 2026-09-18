"Бросала его, как рыбу": гигантская акула-людоед разорвала мужчину на глазах у отдыхающих

Акулу, которая убила мужчину у пляжа, разыскивают и хотят уничтожить / © Фото из открытых источников

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Утром 18 сентября у популярного пляжа Сорренто в австралийском городе Перт большая акула жестоко убила 60-летнего мужчину. Хищница неожиданно напала на пловца, оттащила его от берега и растерзала прямо на глазах у шокированных свидетелей, после чего местная полиция официально подтвердила гибель человека.

Об этом сообщает LADbible.

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Что произошло в воде

Нападение произошло около 10:15 утра, когда мужчина находился в воде вместе с другом. По сообщениям, погибшему было около 60 лет, он регулярно плавал в этом районе и был членом местного серфинг-клуба.

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Свидетели рассказали, что все произошло очень быстро. Один из очевидцев сказал, что акула оттащила мужчину примерно на 15 метров от берега, после чего начала бросать его в воде.

Другая женщина, ставшая свидетелем нападения, рассказала, что увидела, как хищница «бросала его, как рыбу». Еще один очевидец сравнил увиденное со сценой из фильма «Челюсти».

Примерно в 15:00 полиция Западной Австралии сообщила, что мужчина скончался в результате нападения. В то же время правоохранители не подтвердили, удалось ли на тот момент обнаружить его тело.

Акулу решили разыскать

После нападения пляж закрыли для посетителей, а спасатели и правоохранители провели масштабные поиски с привлечением вертолетов. Местных жителей попросили не заходить в воду.

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Поиски самой акулы также продолжаются. По сообщениям, хищница может достигать около 6 метров в длину, а власти Западной Австралии выдали распоряжение уничтожить ее, если животное удастся найти.

Для отслеживания акулы был привлечен специалист, который должен оценить ее поведение. Вдоль побережья также установили специальные ловушки (так называемые drum lines) – системы с приманками и крючками для отлова больших акул.

Пляж Сорренто планировали оставить закрытым по меньшей мере до 12:00 19 сентября.

Это не первое смертельное нападение акулы в Австралии, однако такие случаи остаются относительно редкими: с 2000 года в стране в среднем фиксируют два-три смертельных нападения акул в год.

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Напомним, в июне на австралийском пляже Куджи женщина потеряла левую руку и много крови, но смогла спастись, отбиваясь от акулы под водой. Тогда 4-метровая хищница тоже напала у самого берега.

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