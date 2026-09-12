Какой церковный праздник в Украине 19 сентября

Церковный праздник 19 сентября / © pexels.com

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19 сентября (2 октября), в православном календаре день памяти святых мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта. Трофим и Савватий жили в городе Антиохии Писидийской. По преданию они были христианами и открыто исповедовали свою веру. В те времена императорская власть требовала от населения чтить языческих богов, а отказ от таких обрядов мог закончиться преследованием и смертью.

Во время одного из языческих праздников Трофим и Савватий стали свидетелями поклонения идолам. Они не приняли участия в языческом обряде и открыто заявили о своей вере в Иисуса Христа.

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За это святых схватили и подвергли допросам. От них требовали отречься от христианства, однако мученики остались непоколебимыми.

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Особенно жестокие пытки подвергся Савватию. Правитель пытался вынудить его отказаться от веры и принести жертву языческим богам. Святой не согласился.

По преданию его подвергли многочисленным пыткам, но даже во время страданий Савватий продолжал молиться и мужественно переносил испытания.

В конце концов, мученик умер от полученных пыток, оставшись верным Христу до конца.

Трофим тоже не отказался от своей веры. После смерти Савватия его продолжили истязать, пытаясь сломить духовную стойкость святого.

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Но угрозы и физические мучения не заставили Трофима отречься от христианства. Он продолжал исповедовать Христа и отказывался поклоняться богам языческим.

В конце концов, мученика казнили за его веру. Христиане сохранили память о Трофиме как о человеке, который поставил верность Богу выше собственной жизни.

Доримедонт был знатным человеком и, по преданию, занимал высокое положение. Он был христианином и скрывал свою веру из-за опасности преследований.

Когда Доримедонт узнал страдания Трофима, он пришел к нему и поддержал мученика. Святой не побоялся открыто признать себя последователем Христа.

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За это Доримедонта тоже схватили. Его подвергли пыткам вместе с Трофимом, но ни один из них не согласился отречься от своей веры.

В конце концов оба мученика погибли за Христа.

Церковный праздник в Украине 19 сентября по старому календарю

По старому календарю 19 сентября в Украине чествовали чудо архистратига Михаила. Церковный праздник, посвященный воспоминанию об удивительном спасении храма от разрушения. По преданию, язычники хотели уничтожить церковь, направив на нее потоки воды, но архангел Михаил явился святому Архипу и спас храм.

Приметы 19 сентября

Народные приметы 19 сентября / © pexels.com

19 сентября тепло и солнечно — осень будет долгой и теплой.

Начались первые заморозки — вскоре следует ожидать стойкого похолодания.

Листья осины падают навзничь — зима будет холодной и морозной; если изнанкой вверх — зима обещает быть мягче.

Что нельзя делать 19 сентября

По народному поверью, не стоило жадничать и отказываться угощать медом других. Верили, что тот, кто не поделится сладким угощением, может повлечь за собой неудачи и проблемы на весь следующий год.

Что можно делать 19 сентября

Для пчеловодов с этого дня наступил особый период, который называли пчелиной девятиной. В течение девяти дней они занимались подготовкой пасеки к холодам: проверяли и утепляли ульи, чтобы пчелы могли безопасно пережить зиму.

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