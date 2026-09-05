Какой церковный праздник в Украине 12 сентября

Церковный праздник 12 сентября / © pexels.com

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12 сентября (25 сентября), в православном календаре день памяти святого священномученика Автонома. Автоном был епископом, жившим в III–IV веках. Его жизнь пришлась на период, когда христиане в Римской империи часто становились жертвами преследований за свою веру.

По церковному преданию, Автоном был родом из Италии. Из-за усиления гонений он покинул родину и отправился в Вифинию — область в Малой Азии. Там святой поселился в Сорее и начал активно проповедовать христианское учение.

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Его проповеди привлекали все больше людей. Автоном не только рассказывал о Христе, но и наставлял новообращенных, помогал бедным и поддерживал тех, кто боялся открыто исповедовать свою веру.

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Святой Автоном отличался особой ревностью в служении Богу. Он путешествовал по городам и селам, проповедовал Евангелие и основывал христианские общины.

Одним из его последователей стал Корнилий, которого Автоном рукоположил в сан диакона, а затем поручил ему духовное руководство общиной. Сам святой продолжал свою миссионерскую деятельность в других местах.

По преданию, благодаря его проповеди многие язычники отказывались от старых верований и принимали христианство. Это вызвало недовольство языческих жрецов и местных властей.

Жизнь святого Автонома завершилась мученической смертью. Когда преследование христиан усилилось, язычники напали на христианскую общину, которую он возглавлял.

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По церковному преданию, святой погиб во время нападения язычников на храм, где происходило богослужение. Автонома убили прямо у алтаря. Его смерть стала свидетельством того, что он до конца остался верен своей вере.

Тело мученика похоронили христиане. Впоследствии на месте его погребения возвели храм, а память святого стали чтить в христианской Церкви.

Церковный праздник в Украине 12 сентября по старому календарю

По старому календарю в Украине 12 сентября чтили память святых Александра, Иоанна и Павла, патриархов Царьградских. Святой Александр был патриархом Константинопольским в IV веке. Он участвовал в борьбе с арианством и отстаивал православное учение. По преданию, умер в глубокой старости.

Святой Иоанн Постник жил в VI веке и возглавлял Константинопольскую Церковь. Он прославился строгим постом, молитвой, милосердием и духовными наставлениями.

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Святой Павел IV Исповедник был патриархом во время борьбы с арианством. Из-за твердой позиции и верности православной вере подвергся преследованиям и несколько раз был отправлен в ссылку. В конце концов погиб мученической смертью.

Приметы 12 сентября

Народные приметы 12 сентября / © pexels.com

Многие рябины в лесу — до дождливой осени.

Пчелы начали запечатывать ульи — ждали ранней зимы.

Ежи роют норы ближе к опушке — зима будет мягкой; если прячутся глубоко в лесу — ожидали сильных холодов.

Что нельзя делать 12 сентября

По поверьям, 12 сентября не советовали убирать в доме и выметать мусор, ведь считалось, что вместе с ним можно случайно вынести из дома благополучие, удачу и семейное счастье.

Что можно делать 12 сентября

В народной традиции 12 сентября получил название Артамон-змеевик — так в древности переиначили имя святого Автонома. Наши предки верили, что именно в этот период змеи покидают свои хранилища и отправляются зимовать под землей, где будут находиться до наступления весны. Поэтому этот день воспринимался как своеобразный предел, после которого осень уже окончательно вступает в свои права.

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