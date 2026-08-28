Какой церковный праздник в Украине 4 сентября

Церковный праздник 4 сентября / © pexels.com

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4 сентября (17 сентября), в православном календаре день памяти святого священномученика Вавилы, епископа Антиохийского. Святой священномученик Вавила, епископ Антиохийский, жил в III веке и прославился своей непоколебимой верой во Христа. Он возглавлял Антиохийскую Церковь во времена, когда христиане подвергались жестоким преследованиям.

Вавила был известен как мудрый и ревностный пастырь. Он учил людей христианской веры, призывал их оставаться верными Богу и собственным примером показывал мужество и преданность Церкви.

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По преданию, во время одного из языческих праздников император пришел в христианский храм. Епископ Вавила не разрешил ему войти, поскольку правитель не жил в соответствии с христианскими нравственными нормами. За этот смелый поступок святого схватили и подвергли преследованиям.

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Вавиле предложили отречься от Христа, но он остался непреклонен. Вместе с ним пострадали трое юношей — Урван, Прилидиан и Еполоний, которых святой воспитывал в христианской вере. Они тоже мужественно выдержали испытание.

Церковный праздник 4 сентября — день памяти святого пророка и боговидца Моисея

Моисей родился в то время, когда египетский фараон приказал убивать новорожденных мальчиков израильтян. Чтобы спасти сына, мать положила младенца в корзину из камыша и оставила его среди камыша на берегу Нила.

Ребёнка нашла дочь фараона. Она сжалилась над младенцем и взяла его под свою опеку. По Божьему промыслу Моисея некоторое время кормила и воспитывала его родная мать. Впоследствии он вырос при царском египетском дворе.

Когда Моисей стал взрослым, он не остался безучастным к страданиям своего народа. После одного случая ему пришлось покинуть Египет и поселиться в земле Мадиамской, где он стал пастухом.

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Там Бог призвал его к великому служению. Однажды Моисей увидел горящий куст, но не сгоравший. Из пламени Бог обратился к нему и поручил вернуться в Египет, чтобы вывести израильтян из рабства.

Моисей сначала сомневался в своих силах, но Бог заверил его в Своей помощи.

Вернувшись в Египет, Моисей вместе со своим братом Аароном обратился к фараону с требованием отпустить израильский народ. Фараон отказался, после чего Египет постигли десять кар, описанных в Книге Исхода.

Наконец фараон разрешил израильтянам покинуть страну. Под руководством Моисея народ отправился в путь, но вскоре очутился перед Красным морем. По повелению Божию воды расступились, и люди перешли море по суше, а преследовавшее их египетское войско погибло в водах.

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Это событие стало одним из важнейших символов Божьей помощи и освобождения.

Моисей прожил 120 лет. В конце своей жизни он увидел Землю, обетованную с горы Нево, но Бог не позволил ему войти в нее.

Церковный праздник в Украине 4 сентября по старому календарю

По старому календарю 4 сентября в Украине чтили память священномученика Агафоника Никодимийского. Святой Агафоник жил в III веке и проповедовал христианское учение. За отказ отречься от своей веры его арестовали и подвергли мученическим испытаниям. Вместе с ним пострадали и другие христиане, оставшиеся верными Христу.

Приметы 4 сентября

Народные приметы 4 сентября / © pexels.com

Если 4 сентября дождь, осень может быть дождливой, а погода неустойчивой.

Теплый и солнечный день — осень ожидали теплой и ясной.

Сильный ветер — к ветреной погоде в ближайшие дни.

Что нельзя делать 4 сентября

Наши предки верили, что в этот день не стоит занимать деньги или самим просить их взаймы, ведь это могло навлечь материальные трудности. Не советовали и без необходимости разжигать огонь — особенно ради развлечения. Считалось, что неосторожное обращение с пламенем может стать причиной пожара и принести в дом несчастье.

Что можно делать 4 сентября

С этим днем связывали и особое отношение к луку. Наши предки плели из нее своеобразные косы или венки, а затем оставляли один из них в доме. Считалось, что такое луковое украшение способно защитить жилище и его обитателей от недоброго взгляда, колдовства и разных недугов.

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