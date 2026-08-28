Яке церковне свято в Україні 4 вересня

Церковне свято 4 вересня / © pexels.com

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4 вересня (17 вересня), в православному календарі день пам’яті святого священномученика Вавили, єпископа Антіохійського. Святий священномученик Вавила, єпископ Антіохійський, жив у III столітті та прославився своєю непохитною вірою в Христа. Він очолював Антіохійську Церкву в часи, коли християни зазнавали жорстоких переслідувань.

Вавила був відомий як мудрий і ревний пастир. Він навчав людей християнської віри, закликав їх залишатися вірними Богові та власним прикладом показував мужність і відданість Церкві.

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За переказами, під час одного з язичницьких свят імператор прийшов до християнського храму. Єпископ Вавила не дозволив йому увійти, оскільки правитель не жив відповідно до християнських моральних норм. За цей сміливий вчинок святого схопили та піддали переслідуванням.

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Вавилі запропонували відректися від Христа, але він залишився непохитним. Разом із ним постраждали троє юнаків — Урван, Прилідіан і Єполоній, яких святий виховував у християнській вірі. Вони також мужньо витримали випробування.

Церковне свято 4 вересня — день пам’яті святого пророка й боговидця Мойсея

Мойсей народився в час, коли єгипетський фараон наказав убивати новонароджених хлопчиків ізраїльтян. Щоб урятувати сина, мати поклала немовля у кошик із очерету та залишила його серед очерету на березі Нілу.

Дитину знайшла дочка фараона. Вона змилосердилася над немовлям і взяла його під свою опіку. За Божим промислом Мойсея певний час годувала і виховувала його рідна мати. Згодом він виріс при єгипетському царському дворі.

Коли Мойсей став дорослим, він не залишився байдужим до страждань свого народу. Після одного випадку йому довелося залишити Єгипет і оселитися в землі Мадіамській, де він став пастухом.

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Саме там Бог покликав його до великого служіння. Одного разу Мойсей побачив кущ, який горів, але не згорав. Із полум’я Бог звернувся до нього та доручив повернутися до Єгипту, щоб вивести ізраїльтян із рабства.

Мойсей спочатку сумнівався у власних силах, але Бог запевнив його у Своїй допомозі.

Повернувшись до Єгипту, Мойсей разом зі своїм братом Аароном звернувся до фараона з вимогою відпустити ізраїльський народ. Фараон відмовився, після чого Єгипет спіткали десять кар, описаних у Книзі Виходу.

Зрештою фараон дозволив ізраїльтянам залишити країну. Під проводом Мойсея народ вирушив у дорогу, але незабаром опинився перед Червоним морем. За Божим повелінням води розступилися, і люди перейшли море по суші, а єгипетське військо, яке переслідувало їх, загинуло у водах.

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Ця подія стала одним із найважливіших символів Божої допомоги та визволення.

Мойсей прожив 120 років. Наприкінці свого життя він побачив Землю обітовану з гори Нево, але Бог не дозволив йому увійти до неї.

Церковне свято в Україні 4 вересня за старим календарем

За старим календарем 4 вересня в Україні вшановували пам’ять священномученика Агафоніка Нікодимійського. Святий Агафонік жив у III столітті та проповідував християнське вчення. За відмову зректися своєї віри його заарештували й піддали мученицьким випробуванням. Разом із ним постраждали й інші християни, які залишилися вірними Христу.

Прикмети 4 вересня

Народні прикмети 4 вересня / © pexels.com

Якщо 4 вересня дощить — осінь може бути дощовою, а погода нестійкою.

Теплий і сонячний день — осінь очікували теплою та ясною.

Сильний вітер — до вітряної погоди найближчими днями.

Що не можна робити 4 вересня

Наші предки вірили, що цього дня не варто позичати гроші чи самим просити їх у борг, адже це могло накликати матеріальні труднощі. Не радили й без потреби розпалювати вогонь — особливо заради розваги. Вважалося, що необережне поводження з полум’ям може стати причиною пожежі та принести в дім нещастя.

Що можна робити 4 вересня

Із цим днем пов’язували й особливе ставлення до цибулі. Наші предки плели з неї своєрідні коси або вінки, а потім залишали один із них у хаті. Вважалося, що така цибулева прикраса здатна захистити оселю та її мешканців від недоброго погляду, чаклунства й різних недуг.

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