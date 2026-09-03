Курс валют на 4 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 4 вересня. / © Національний банк України

Реклама

НБУ встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 4 вересня. Долар зріс ще на 12 коп. Євро злетів у ціні на 29 коп. Злотий додав 7 коп.

Про це свідчать дані Національного банку.

Реклама

Курс долара

1 долар США — 44,72 (+12 коп.)

Курс євро

1 євро — 51,93 (+29 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 12,00 (+7 коп.)

Нагадаємо, фінансовий експерт та аналітик Андрій Шевчишин наголосив, що є три можливі сценарії розвитку подій на валютному ринку у вересні. За оптимістичного сценарію, НБУ матиме змогу певний час утримувати курс поблизу поточних позначок. Зокрема, готівковий долар — у коридорі 44,75–45,0 грн.

Реклама

Новини партнерів