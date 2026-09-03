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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Меган Маркл поділилася новою фотографією свого маленького сина Арчі

Меган Маркл поділилася новою фотографією рудоволосого принца Арчі, порушивши мовчання після переїзду до Великої Британії.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Меган Маркл

Меган Маркл

Герцогиня Сассекська опублікувала свій перший пост в Instagram після приїзду до Великої Британії. Це була зворушлива посвята її подрузі та наставниці Глорії Стейнем, яка померла у віці 92 років.

«Наголошую на житті і спадщині моєї подруги і наставниці Глорії Стейнем, і я також вдячна за те, що останні кілька тижнів і днів вона знала, як сильно її любили і поважали», - написала Меган.

Меган Маркл та Глорія Стейнем / © Instagram Меган Маркл

Меган Маркл та Глорія Стейнем / © Instagram Меган Маркл

Серед опублікованих герцогинею фотографій була фотографія в рамці, на якій Глорія, принц Гаррі та син Меган, принц Арчі, зображені разом в у маєтку Сассекських в Монтесіто.

На милій фотографії принц Арчі стоїть у сірих штанях та білій футболці, а на його обличчі біле серце. Глорія простягає руку до чарівного малюка, якому, мабуть, на той момент було близько двох років. Фотографія, ймовірно, була зроблена до народження принцеси Лілібет.

Фото маленького принца Арчі / © Instagram Меган Маркл

Фото маленького принца Арчі / © Instagram Меган Маркл

Меган і Гаррі разом з дітьми нещодавно залишили свою американську резиденцію, щоб розпочати нове життя у Великій Британії, але їхнє точне місцезнаходження залишається невідомим. Ходять чутки, що вони оселяться в Котсуолдсі, щоб забезпечити своїм двом дітям, принцу Арчі та принцесі Лілібет, сільське життя у максимально приватній обстановці.

Меган Маркл та Глорія Стейнем / © Instagram Меган Маркл

Меган Маркл та Глорія Стейнем / © Instagram Меган Маркл

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