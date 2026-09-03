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Меган Маркл поділилася новою фотографією свого маленького сина Арчі
Меган Маркл поділилася новою фотографією рудоволосого принца Арчі, порушивши мовчання після переїзду до Великої Британії.
Герцогиня Сассекська опублікувала свій перший пост в Instagram після приїзду до Великої Британії. Це була зворушлива посвята її подрузі та наставниці Глорії Стейнем, яка померла у віці 92 років.
«Наголошую на житті і спадщині моєї подруги і наставниці Глорії Стейнем, і я також вдячна за те, що останні кілька тижнів і днів вона знала, як сильно її любили і поважали», - написала Меган.
Серед опублікованих герцогинею фотографій була фотографія в рамці, на якій Глорія, принц Гаррі та син Меган, принц Арчі, зображені разом в у маєтку Сассекських в Монтесіто.
На милій фотографії принц Арчі стоїть у сірих штанях та білій футболці, а на його обличчі біле серце. Глорія простягає руку до чарівного малюка, якому, мабуть, на той момент було близько двох років. Фотографія, ймовірно, була зроблена до народження принцеси Лілібет.
Меган і Гаррі разом з дітьми нещодавно залишили свою американську резиденцію, щоб розпочати нове життя у Великій Британії, але їхнє точне місцезнаходження залишається невідомим. Ходять чутки, що вони оселяться в Котсуолдсі, щоб забезпечити своїм двом дітям, принцу Арчі та принцесі Лілібет, сільське життя у максимально приватній обстановці.