Норвезька королівська родина поділилася зворушливим фото принцеси Астрід біля труни короля Гаральда V

Принцеса Астрід / © instagram.com/detnorskekongehus

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На них єдина сестра короля Гаральда V, що залишилася в живих, зазнімкована сидячи в інвалідному кріслі перед труною монарха, вкритою королівським штандартом і оточеною регаліями корони, в тихий і гідний момент жалоби.

Після більш ніж шести місяців госпіталізації через різні ускладнення, викликані пневмонією, і виписки в серпні минулого року, Астрід відвідала лікарню Ріксхоспіталет виключно в приватному порядку, щоб попрощатися зі своїм братом в останні години його життя.

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Від цього моменту тітка нового короля Гокона VIII не з'являлася на публіці і брала участь у парламентських церемоніях. Однак її присутність біля труни Гаральда V підтверджує її твердий намір оплакувати останки короля приватно до державного похорону в соборі 9 вересня.

Ці зворушливі знімки наголошують на ключовій ролі, яку принцеса Астрід історично грала в династії Глюксбургів. Після передчасної смерті її матері, кронпринцеси Марти, 1954 року, Астрід три роки виконувала обов'язки неофіційної першої леді королівства до одруження свого брата, ставши важливою інституційною та емоційною опорою як для батька, короля Улафа V, так і для самого Гаральда V протягом усього його правління.

Королева Соня та король Гаральд V / © instagram.com/detnorskekongehus

Поки що не відомо, чи зможе принцеса Астрід бути присутньою на державному похороні в Осло наступної середи через слабке здоров'я.

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