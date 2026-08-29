Королева Соня та король Гаральд V / © instagram.com/detnorskekongehus

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Спадковий принц Гаральд та його кохана Соня Гаральдсен таємно зустрічалися дев'ять років через заперечення проти того, що наречена майбутнього короля не королівської крові, іншими словами — простолюдина. Батько Гаральда - король Улаф V, був проти їхнього весілля, але син був рішуче налаштований і заявив, що монархія втратить спадкоємця, якщо йому не дозволять одружитися з жінкою, яку він кохає.

Королева Соня і король Гаральд V / © instagram.com/detnorskekongehus

Історія вже знає такі приклади, наприклад, 1936 року британський король Едуард VIII також заявив, що має намір зректися престолу, якщо йому не дозволять одружитися з американкою Волліс Сімпсон, яку він кохав. Тоді дозволу не було, і Едуард зрікся трону на користь свого молодшого брата — згодом короля Георга VI (батька майбутньої королеви Єлизавети II).

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Королева Соня і король Гаральд V / © instagram.com/detnorskekongehus

Королева Соня і король Гаральд V / © instagram.com/detnorskekongehus

Королева Соня і король Гаральд V / © instagram.com/detnorskekongehus

Норвезькому принцу дозволили одружитися з його коханою Сонею. Їхнє весілля відбулося 29 серпня 1968 року. На честь 58-ї річниці їхнього весілля королівський палац поділився добіркою фотографій короля та королеви.

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"Я вірю, що ніхто не може прожити життя без кохання" - король Гаральд, 2013.

Сьогодні король Гаральд та королева Соня відзначили б 58-му річницю весілля.

Королева Соня і король Гаральд V / © instagram.com/detnorskekongehus

Протягом усього свого довгого життя вони підтримували одне одного. Сьогодні ми також згадуємо кохання, яке вони поділяли протягом шести десятиліть», — йдеться у підписі під цими барвистими знімками.

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