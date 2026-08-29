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Гаральд V не дожив лише день: норвезька королівська родина поділилася добіркою кадрів у його річницю весілля з королевою Сонею
Король Гаральд V помер за день до того, як мав відсвяткувати 58-му річницю весілля зі своєю дружиною королевою Сонею.
Спадковий принц Гаральд та його кохана Соня Гаральдсен таємно зустрічалися дев'ять років через заперечення проти того, що наречена майбутнього короля не королівської крові, іншими словами — простолюдина. Батько Гаральда - король Улаф V, був проти їхнього весілля, але син був рішуче налаштований і заявив, що монархія втратить спадкоємця, якщо йому не дозволять одружитися з жінкою, яку він кохає.
Історія вже знає такі приклади, наприклад, 1936 року британський король Едуард VIII також заявив, що має намір зректися престолу, якщо йому не дозволять одружитися з американкою Волліс Сімпсон, яку він кохав. Тоді дозволу не було, і Едуард зрікся трону на користь свого молодшого брата — згодом короля Георга VI (батька майбутньої королеви Єлизавети II).
Норвезькому принцу дозволили одружитися з його коханою Сонею. Їхнє весілля відбулося 29 серпня 1968 року. На честь 58-ї річниці їхнього весілля королівський палац поділився добіркою фотографій короля та королеви.
"Я вірю, що ніхто не може прожити життя без кохання" - король Гаральд, 2013.
Сьогодні король Гаральд та королева Соня відзначили б 58-му річницю весілля.
Протягом усього свого довгого життя вони підтримували одне одного. Сьогодні ми також згадуємо кохання, яке вони поділяли протягом шести десятиліть», — йдеться у підписі під цими барвистими знімками.