Свинячі копита у пікантній глазурі: рецепт незвичної закуски

Свинячі копита / © Credits

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Свинячі копита — продукт, який далеко не всі звикли бачити на власній тарілці. Але за правильного приготування вони виходять надзвичайно м’якими, а насичений бульйон і пікантний соус роблять страву особливо цікавою. На сторінці Готую з душею розповіли, як перетворити простий субпродукт на соковиту закуску з яскравою томатно-соєвою глазур’ю.

Свинячі копита у пікантній глазурі tiktok.com/@olya_gotuyu_z_dusheyu

Інгредієнти

Для копит

свинячі копита — 1,6 кг

цибуля — 1 шт.

лавровий лист — 2 шт.

чорний перець — 5 горошин

сіль — приблизно 1 ст. л

Для глазурі

олія для смаження

часник — 4 великі зубчики

перець чилі — 1 шт.

соєвий соус — 100 мл

томатна паста — 70 г

копчена паприка — 1 ч. л

чорний мелений перець — до смаку

цукор — 1 ст. л

бульйон від копит — 1 черпак

оцет — 1 ст. л

Приготування

Копита потрібно добре вимочити у воді, пошкребти та ретельно промити. За необхідності, їх можна додатково обсмалити. Підготовлені копита складіть у велику каструлю, додайте нечищену цибулину, розрізану навхрест, і залийте водою. Доведіть до кипіння, зніміть піну, а потім додайте лавровий лист, чорний перець горошком і сіль. Варіть на маленькому вогні приблизно 3,5–4 години, до моменту, коли копита стануть дуже м’якими.

Пікантна глазур

Для соусу розігрійте на сковорідці трохи олії. Додайте дрібно нарізані чилі та часник і обсмажте буквально кілька секунд, щоб вони віддали свій аромат. Потім влийте соєвий соус, додайте томатну пасту, копчену паприку, чорний мелений перець і цукор. Влийте черпак бульйону, у якому варилися копита, та столову ложку оцту. Перемішайте, щоб глазур стала ароматною, насиченою та злегка густою. Викладіть у сковорідку відварені копита та тушкуйте на сильному вогні близько 10 хв. Періодично перевертайте їх, щоб соус рівномірно вкрив кожен шматочок.

Готові копита викладіть на тарілку та щедро полийте соусом, який залишився на сковорідці. У результаті виходить м’яка, насичена за смаком закуска з пікантною солодко-гострою глазур’ю.

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