ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
674
Час на прочитання
2 хв

Ірина Білик стала суперницею популярної співачки через чоловіка: як між ними виник любовний трикутник

Артистка представила новелу на пісню «Не ти, а я», яку створила в творчому тріо.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Ірина Білик

Ірина Білик / © пресслужба Ірини Білик

Українська співачка Ірина Білик представила кліп на композицію «Не ти, а я», яку вона записала в дуеті з артисткою Анною Буткевич.

Так, пісня отримала своє кінематографічне продовження. Ірина Білик та Анна Буткевич представляють кліп, режисером якого став Алан Бадоєв. Це історія про кохання, вибір і почуття, які іноді залишаються навіть тоді, коли стосунки вже стали минулим. Дві жінки, два характери, два різні погляди на кохання об’єдналися в одній пісні.

Після релізу композиція знайшла відгук у слухачів, а тепер отримала свій візуал. За режисуру кліпу взявся Алан Бадоєв, перетворивши музичну історію на справжню осінню кіноновелу.

Ірина Білик / © пресслужба Ірини Білик

Ірина Білик / © пресслужба Ірини Білик

У центрі відео — кохання на двох. Дві жінки опиняються по різні боки однієї історії, де кожна має свою правду, свої почуття і свою надію. Тут немає однозначно правих чи винних — є лише любов, яка стала спільною, і вибір, якого більше неможливо уникати.

Осінь у цій роботі стає окремим героєм. Вона підкреслює настрій історії — красу змін, легку меланхолію та відчуття завершення одного етапу, за яким неодмінно починається інший.

Алан Бадоєв переніс діалог двох артисток у кінематографічну площину, де особливого значення набувають погляди, паузи, деталі та атмосфера. Так пісня перетворилася на маленьке кіно — осінню новелу про почуття, які неможливо просто викреслити з пам’яті.

«Я завжди думала, що якби грала в кіно, то хотіла б зіграти жінку, зовсім не схожу на мене. І цей кліп дав мені таку можливість. Алан запропонував роль суворої режисерки, яка кохає актора, закоханого в іншу. Для мене було важливо відійти від образу Ірини Білик, яку всі звикли бачити на сцені, тому ми змінили зачіску й образ. Мені здається, це перевтілення вдалося», — ділиться Ірина Білик.

«Не ти, а я» — історія про те, що іноді кохання закінчується не крапкою. Воно залишається спогадом, музикою, осінню і новелою, до якої подумки повертаєшся знову.

Нагадаємо, нещодавно співачка Анна Трінчер у новій пісні іронічно звернулась до колишнього, який знову їй пише. Артистка випустила трек про моменти, коли минуле нагадує про себе у найнепотрібнішу мить.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie