Ирина Билык стала соперницей популярной певицы из-за мужчины: как между ними возник любовный треугольник

Ирина Билык / © пресс-служба Ирины Билык

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Украинская певица Ирина Билык представила клип на композицию «Не ти, а я», которую она записала в дуэте с артисткой Анной Буткевич.

Песня получила свое кинематографическое продолжение. Ирина Билык и Анна Буткевич представляют клип, режиссером которого стал Алан Бадоев. Это история о любви, выборе и чувствах, которые иногда остаются даже тогда, когда отношения уже стали прошлым. Две женщины, два характера, два разных взгляда на любовь объединились в одной песне.

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После релиза композиция нашла отклик у слушателей, а теперь получила свой визуал. За режиссуру клипа взялся Алан Бадоев, превратив музыкальную историю в настоящую осеннюю киноновеллу.

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Ирина Билык / © пресс-служба Ирины Билык

В центре видео — любовь на двоих. Две женщины оказываются по разные стороны одной истории, где у каждого своя правда, свои чувства и своя надежда. Здесь нет однозначно правых или виновных — есть только любовь, которая стала общей, и выбор, которого больше невозможно избегать.

Осень в данной работе становится отдельным героем. Она подчеркивает настроение истории — красоту перемен, легкую меланхолию и завершение одного этапа, за которым непременно начинается другой.

Алан Бадоев перенес диалог двух артисток в кинематографическую плоскость, где особое значение приобретают взгляды, паузы, детали и атмосфера. Так песня превратилась в маленькое кино — осеннюю новеллу о чувствах, которые невозможно просто вычеркнуть из памяти.

«Я всегда думала, что если бы играла в кино, то хотела бы сыграть женщину, совсем не похожую на меня. И этот клип дал мне такую возможность. Алан предложил роль строгого режиссера, который любит актера, влюбленного в другую. Для меня было важно уйти от образа Ирины Билык, которую все привыкли видеть на сцене, поэтому мы изменили прическу и образ. Мне кажется, это перевоплощение удалось», — делится Ирина Билык.

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«Не т, а я» — история о том, что иногда любовь заканчивается не точкой. Она остается воспоминанием, музыкой, осенью и новеллой, к которой мысленно возвращаешься снова.

Напомним, недавно певица Анна Тринчер в новой песне иронически обратилась к бывшему, который снова ей пишет. Артистка выпустила трек о моментах, когда прошлое напоминает о себе в самый ненужный момент.

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