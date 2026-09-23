Польша отправила военных в шесть КПП на границе с Украиной

КПП / © Facebook/Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

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Польша ужесточила меры безопасности на границе с Украиной. Теперь на шести пунктах пропуска действует режим повышенной готовности, а на их территории вместе с пограничниками будут дежурить военные.

Об этом во время пресс-конференции в Дорогуске сообщили глава МВД Польши Марцин Кервинский и министр обороны Владислав Косиняк-Камиш, передает «Укринформ».

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Ужесточенный режим был введен на пунктах пропуска в Люблинском и Подкарпатском воеводствах: в Дорогуске, Зосине, Стройбуде, Корчевой, Медице и Кроссенко.

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«Перевод пунктов пропуска на границе с Украиной в состояние повышенной готовности и подготовка военнослужащих заняли менее 24 часов после принятия решения. Военные создали посты в соответствии с рекомендациями Пограничной службы. Это еще один пример очень хорошего взаимодействия между службами», — подчеркнул Марцин Кервинский.

Также на этих КПП было ограничено одновременное количество людей и машин, чтобы в случае опасности быстро всех эвакуировать.

Подготовка укрытий и ситуация с безопасностью

Сообщается, что на пунктах пропуска уже определили укрытие, а при необходимости срочно обустроят новые. В МВД Польши напомнили, что эти КПП являются критической инфраструктурой, поэтому у экстренных служб больше возможностей, чтобы быстро реагировать на любые угрозы.

Марцин Кервинский подчеркнул, что пограничные переходы остаются ключевыми транспортными и логистическими маршрутами для Польши и Европы. По его словам, несмотря на недавние инциденты с российскими беспилотниками недалеко от польской границы, этот район «остается безопасным».

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Польша усиливает границу с Украиной — последние новости

Напомним, Польша начала усиление инфраструктуры на границе с Украиной после того, как российские беспилотники ударили по пассажирскому поезду и грузовику на АЗС в нескольких километрах от польской территории.

Ранее мы писали, что Польша при финансовой поддержке ЕС оснастит более 112 км границы с Украиной разумными системами мониторинга, а также усилит наблюдение на границе с Белоруссией и РФ.

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