Польша подняла истребители и разослала тревожные сообщения: что произошло

Польша поднимала истребители во время атаки на Украину / © Associated Press

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Утром Россия нанесла очередной удар по территории Украины. В Киеве с 05:00 раздавались взрывы. Кроме этого, украинские мониторинговые ресурсы зафиксировали движение российских реактивных дронов над Волынью, граничащей с Польшей. Поэтому в стране подняли военную авиацию и разослали людям уведомления об опасности.

Об этом пишет RMF24.

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В Польше во время российской атаки на Украину подняли истребители в небо и закрыли аэропорты

Из-за российской атаки по Украине Оперативное командование видов Вооруженных сил Польши (DORSZ) подняло в воздух военную авиацию. Утром ведомство опубликовало официальное заявление:

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«Внимание. В связи с ударами, нанесенными Российской Федерацией по территории Украины с использованием реактивных беспилотных летательных аппаратов, в воздушном пространстве Польши начаты полеты военной авиации».

В командовании отметили, что задействовали «необходимые силы и находящиеся в его распоряжении средства», а также добавили, что наземные системы противовоздушной обороны и средства радиолокационной разведки переведены в состояние готовности.

Военные подчеркнули, что это были превентивные меры по защите национального воздушного пространства. Параллельно Правительственный центр безопасности Польши (RCB) разослал экстренное уведомление жителям двух приграничных регионов — Подкарпатского и Люблинского воеводств.

«ВНИМАНИЕ! Российская авиация в Украине. Ситуация контролируется. Польские военно-воздушные силы действуют в польском воздушном пространстве. Ожидайте дальнейших объявлений», — говорилось в объявлении.

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В Люблинском воеводстве рассылка охватила города Люблин, Хелм, Замостье, Белая Подляска, а также Пулавский, Опольский, Люблинский, Красницкий, Яновский, Влодавский, Ленчинский, Свидницкий, Хелмский, Красноставский, Грубешевский, Замойский, Томашевский, Белгородский, Белый Парчевский и Любартовский уезды.

В Подкарпатском воеводстве уведомления получили жители Тарнобжега, Ряшева (Жешува), Перемышля, Кросна, а также Тарнобжегского, Сталевовольского, Нижанского, Лежайского, Кольбушовского, Мелецкого, Дембицкого, Ропчицко-Сендзишовского, Ряшовского, Любачевского, Ясельского, Стрижевского, Бжозовского, Перемышльского, Сяноцкого, Лисского, Кросненского и Бещадского уездов.

Аэропорты в Люблине и Ряшеве приостановили прием и отправку рейсов. Пауза в их работе продолжалась несколько десятков минут.

Через час спустя Оперативное командование объявило о завершении маневров военной авиации. В ведомстве сообщили, что наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки вернулись в стандартную операционную деятельность, ведь атака РФ на Украину завершилась.

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«Сообщаем Вам, что никаких нарушений воздушного пространства Республики Польша не зафиксировано», — написали позже.

Польша обратилась к жителям приграничных территорий из Украины

Напомним, замминистра внутренних дел Польши Чеслав Мрочок призвал жителей приграничных населенных пунктов быть готовыми к воздушной угрозе.

Заявление последовало после первого удара российских войск вблизи пункта пропуска на польско-украинской границе. В МВД подчеркнули, что РФ усиливает давление, пытаясь изолировать Украину и прервать логистические пути, а атаки в двух километрах от границы значительно повышают риски для самой Польши.

Чиновник посоветовал людям воспользоваться специальным приложением с рекомендациями по действиям в опасности при отсутствии укрытий. В частности, в частных домах приоритетными местами являются гараж или подвал, такие помещения можно найти и в многоквартирных домах, а еще одним вариантом остается правило двух стен.

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